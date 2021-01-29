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Mbaye Diagne: "Galatasaray her zaman kalbimde olacak"

Galatasaray’dan İngiliz ekibi West Bromwich Albion’a transfer olan Senegalli golcü Mbaye Diagne, sarı-kırmızılıların her zaman kalbinde olacağını belirtti.

Galatasaray'dan İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a transfer olan Senegalli golcü Mbaye Diagne, sarı-kırmızılıların her zaman kalbinde olacağını belirtti.


Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a transfer oldu. Başarılı golcü yeni takımına katılmak için İngiltere'ye gitti. Diagne, sosyal medya hesabından uçağa binerken olan fotoğrafını paylaştı ve veda mesajı yayımladı. 29 yaşındaki futbolcu mesajında, "Galatasaray her zaman kalbimde olacak. Görüşmek üzere. Müthiş galibiyet takım" ifadelerini kulandı.

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