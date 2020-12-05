İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mbaye Diagne gollerine devam ediyor

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Hatayaspor maçında attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 5’e çıkardı.

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Hatayaspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı. Diagne bu golleri son 3 maçta kaydetti.


Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayaspor'u 3-0 yenen Galatasaray'da hücumda sahneye Senegalli golcü Mbaye Diagne çıktı. Sarı-kırmızılılarda Diagne rakip fileleri 1 kez havalandırarak ligdeki 5. golüne ulaştı. 29 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi elemelerinden de 2 golü bulunuyor.


Mbaye Diagne attığı 5 golü son 3 maçta kaydetti.


Diagne attığı golün ardından geçtiğimiz günlerde vefat eden Senegalli eski futbolcu Papa Bouba Diop'u 19 numaralı milli formasını göstererek andı.


Mücadeleye 11'de başlayan Senegalli futbolcu 88. dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.