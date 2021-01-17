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Mbaye Diagne kırmızı kart gördü

Galatasaray’ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Montero’ya yaptığı hareket sonrasında 58.

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Montero'ya yaptığı hareket sonrasında 58. dakikada kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.


Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray 10 kişi kaldı. Sarı-kırmızılılarda Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, mücadelenin 58. dakikasında orta sahanın sol tarafında Montero'ya yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Cüneyt Çakır tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı.

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