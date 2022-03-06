İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mecidiyeköy üst geçitte intihar girişimi

Mecidiyeköy’de bir kişi üst geçitte kabloları yakarak intihara kalkıştı.

Mecidiyeköy'de bir kişi üst geçitte kabloları yakarak intihara kalkıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Mecidiyeköy'de bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde benzin dolu şişeyle köprünün korkuluklarında bulunan kabloları yakan kişi etrafa bağırarak kendini yakmakla tehdit etti. O anları gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.



Vatandaş yakaladı


Vatandaşın haber vermesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı ikna etmeye çalıştı. Polisin ikna çabaları sırasında arkadan gelen bir vatandaş, intihara kalkışan kişiyi yakaladı. Engellenen kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.