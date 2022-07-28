Mecidiyeköy'de akıl almaz anlar: Süpürgeyle hırsızları kovalayıp kaçırdı

Mecidiyeköy'de sabaha karşı hafif ticari araçla geldikleri bir bilgisayar dükkana giren maskeli ve kapüşonlu 3 hırsız, dükkandan 50 bin lira değerinde elektronik eşya çaldı. Hırsızları fark eden mahalleli binadan bağırıp çakmak atarken, biri de aşağıya inerek süpürgeyle hırsızları kovaladı. Film sahnelerini aratmayan olay kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı hafif ticari araçla semtteki bir sokağa gelen maskeli ve kapüşonlu 3 hırsız, bilgisayar dükkanını gözüne kestirdi. Kapısının kilidini kıran hırsızlar ardından içeriye girerek 50 bin lira değerinde elektronik eşya çaldı. Hırsızlar soyguna devam ettiği esnada sesleri duyan çevre binalardaki mahalleli, bağırarak tepki göstererek onlara çakmak fırlattı.

Süpürgeyle hırsızları kovaladı

Hırsızın elindeki sopayı gösterip vatandaşları tehdit etmesi üzerine eline süpürge alan bir başka vatandaş ise koşarak aşağıya indi. Hırsızları karşısında gören adam, onları süpürge sallayarak kovaladı. Neye uğradığını şaşıran hırsızlar ise geldikleri araca apar topar binere kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan olay kameralara saniye saniye yansıdı.

Polis hırsızların peşinde

Olayın ardından durumu öğrenerek dükkanına gelen işyeri sahibi Enver Sefa Özbay, gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı. Kamera görüntülerini inceleyen Özbay, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri görüntüleri incelemeye alarak hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

“Yaptığı bu kahramanca hareketten ötürü kendisine teşekkür ediyorum”

Olayla ilgili konuşan işyeri sahibi Enver Sefa Özbay, “Sabah bina görevlimiz arayarak dükkana hırsız girdiğini söyledi. Geldiğim zamanda kepengin yarıya kadar zorlandığını, kapının açıldığını ve rafta ürünlerimizin olmadığını fark ettik. Yani yaklaşık zararımız 50 bin lira civarındadır. Çalınanlar arasında müşterilerimizin cihazları da var. Sağ olsun üst kattaki komşumuz hırsızlık olayını fark ediyor. Hırsızlık devam etmiyor ve elinde süpürgeyle aşağıya inerek hırsızlara engel oluyor. Hatta bir tanesi de vuruyor. Süpürgeyle vuruyor. Kendisine çok minnettarız, yaptığı bu kahramanca hareketten ötürü kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.