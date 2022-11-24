İhlas Haber Ajansı

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Mecidiyeköy'de çatıda yürekleri ağza getiren çalışma kamerada

Şişli Mecidiyeköy’de bir binanın çatısında hiçbir önlem almadan tamirat yapan 5 işçi, yürekleri ağza getirdi.

Şişli Mecidiyeköy'de bir binanın çatısında hiçbir önlem almadan tamirat yapan 5 işçi, yürekleri ağza getirdi. Ölümün kıyısında çalışan işçilerin, rahat rahat çatıda yürüdüğü o anlar ise kameralara yansıdı.


Şişli Mecidiyeköy'de geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat öğle saatlerinde kaydedilen görüntülerde 5 işçi, bir binanın çatısında hiçbir önlem almadan çalışmaya başladı. İşçilerin zaman zaman çatıdan yürüyerek yürekleri ağza getirdi. İşçilerim ölümün kıyısında çalıştığı o anlar kameralara yansıdı.

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