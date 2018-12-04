Meclis'i bu kez onlar yönetti

“Dünya Engellier Günü”etkinlikleri kapsamında Pendik Belediye Meclisi'ni bu kez Engelsiz Atölye kursiyerleri yönetti. Meclis Başkanlığına geçen Şevki Nazlı, önce Pendik Belediyesine engellilere desteğinden ötürü teşekkür etti, sonra da topluma seslenerek “engellilere daha fazla duyarlılık” mesajını verdi.

Pendik Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla toplumda farkındalık oluşturan çeşitli etkinliklere imza attı. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Engelsiz Atölye'nin kursiyerleri de önce Gazipaşa Meydanı'nda vatandaşlara karanfil dağıttı, ardından belediye meclisinin yolunu tuttu. Pendik Belediyesine geldiklerinde meclis üyeleri tarafından karşılanan Engelsiz Atölye kursiyerleri, meclisi yönetti. Meclis Başkanlığını ise E-KPSS'den 90 puan alan Şevki Nazlı yaptı.

“Engellilerden çok şey öğrendim”

Etkinliklerin son adresi ise bu yıl engellilere kazandırılan Çamlık Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi oldu. Burada eğitim alan engelliler müzikten tiyatroya farklı alanlardaki yeteneklerini başta velileri olmak üzere tüm konuklara gösterme fırsatı yakaladı. Engellileri tebrik eden Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin hem engellilerden hem de ailelerinden çok şey öğrendiğini ifade ederek “10 yıl boyunca engellilerden küçük fırsatlarla ne kadar büyük işler yapılır onu öğrendim. Bir çok engelli ailesinden ise zorluklarla nasıl başedileceğini öğrendim.” dedi.

“Engelli sporlarında altyapısı en güçlü ilçeyiz”

Başkan Şahin, “Engelli sporlarında altyapısı en güçlü ilçeyiz. Kurduğumuz Engelsiz Atölye ise istihdam açısından çok iyi bir model oluyor. Gedik Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Fiziksel Aktivite Merkezi de çok iyi bir noktaya geldi. Pendik'te gönüllerden engelleri kaldırarak ciddi mesafeler aldık. Ama yetmez, daha çok işimiz var” şeklinde konuştu.