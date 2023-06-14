MedArt Hair Clinic : 'Saç ekimi artık daha ulaşılabilir bir sağlık hizmeti'

Tuna Tantan Williams, saç ekimi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Williams, geçmişte saç ekimi yaptıran kişilerin belli bir statüye sahip olduğu algısının artık değiştiğini vurguladı. Saç ekimi tedavisinin giderek herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir sağlık hizmetine dönüştüğünü belirten Dr. Williams, bu durumun birkaç faktöre bağlı olduğunu ifade etti.

Dr. Tuna Tantan Williams, saç ekimi tedavisinin yaygınlaşmasında öncelikle çok sayıda saç ekim merkezinin açılmasının etkili olduğunu ve bu sayede artan rekabetin, sektördeki kalite ve hizmet standartlarının yükselmesine katkı sağladığını dile getirdi. Dr. Williams, bu durumun hastaların çeşitli seçenekler arasından en uygununu tercih etmesini kolaylaştırdığını belirtti. Teknolojinin gelişimiyle birlikte saç ekimi tedavisinde kullanılan yöntemlerin de büyük ilerleme kaydettiğini vurgulayan Dr. Williams, “Son teknoloji imkanlarının kullanılması tedavi sürelerini kısalttı ve maliyetleri daha da düşürdü. Bu sayede saç ekimi tedavisi artık herkesin erişebileceği bir seçenek haline geldi" diye konuştu.

Dr. Williams ayrıca, saç ekimi yaptırmak isteyenlerin internet üzerinden kolaylıkla kliniklere ulaşabildiğini ve araştırma yapabildiğini belirtti. Bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla birlikte hastaların doğru tercihler yapabilmesinin önemine değinen Dr. Williams, MedArt Hair Clinic olarak kaliteli hizmet ve uzmanlıkla hastalarına en iyi sonuçları sunmaya çalıştıklarını ifade etti. Dr. Williams, MedArt Hair Clinic'in saç ekimi konusunda uzman ekibiyle güvenilir bir seçenek olduğunu vurgulayarak, saç ekimi tedavisi düşünen herkesi doğru bilgilendirme ve profesyonel hizmet anlayışıyla kliniğe davet etti.