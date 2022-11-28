MediaMarkt mağazasında sürpriz rap performansı

Mağazalarında tüketicilere çeşitli deneyim alanları sunan MediaMarkt, yıl boyunca beklenen Şahane Cuma indirimlerini ünlü oyuncu Pelin Karahan ve ünlü şef Danilo Zanna'nın ev sahipliğinde, Ceza'nın sürpriz performansıyla başlattı.

Türkiye'nin önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, yıl boyunca beklenen Şahane Cuma kampanyasını ünlü oyuncu Pelin Karahan ve ünlü şef Danilo Zanna'nın ev sahipliğinde, Ceza'nın sürpriz mini performansıyla başlattı. Ünlü sanatçı mağazada sergilediği mini performansta hem klasikleşen şarkılarını seslendirdi hem de dinleyicileriyle fotoğraf çektirdi. Ceza, daha önce de markanın “MediaMarkt'la Tam Zamanı” şarkısını seslendirmişti.

Birçok ünlünün katıldığı etkinliğe ev sahipliği yapan Pelin Karahan ve Danilo Zanna da markanın gelenekselleşen branda yırtma aktivitesini gerçekleştirdi.

Kahve tadımından oyun alanlarına markanın deneyim mağazaları

Ülke genelindeki mağazalarını birer ‘deneyim mağazası' olarak konumlandıran marka, tüketicilere marka veya model fark etmeksizin birçok ürünü deneyimleme fırsatı sunuyor. Buna ek olarak tüketiciler, mağazalardaki MediaMarkt Barista alanlarında kahve tadımlayabiliyor, oyun alanlarında ise merak ettikleri oyunları deneme imkanı yakalıyor.