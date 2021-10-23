MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının kazananları belli oldu

MediaMarkt Türkiye tarafından 22 Ekim tarihinde düzenlenen Startup Challenge Day'de yılın girişimcisi seçildi. Yarışmada Finale kalan 11 girişimci arasından yeni nesil rota optimizasyonu çözümü sunan ve yakıt maliyetlerini yüzde 20'ye yakın azaltan Optiyol birinci oldu. 46 ülkeden başvuru alan yarışmada ikinciliği MoEngage ve üçüncülüğü ise Qumpara aldı.

Bir vizyonerin fikriyle başlayan birçok proje, bugün milyarlarca dolarlık değerleme ile dünyanın önemli şirketleri arasında yer alıyor. Tüketimin arttığı, tüketici alışkanlıklarının değiştiği, dijitalin hayatın merkezine yerleştiği bir dünyada geleceğe uzanan, uygulanabilir ve verimli projeler üreten girişimcilerin önemi çok büyük. Bu ekosistemin her geçen gün daha da büyüdüğü günümüzde ise pek çok girişimci, finansal veya finansal olmayan çeşitli ihtiyaçlar duyuyor.

Bugünün inovatif fikirleriyle geleceğin perakende dünyasına yön vermek isteyen şirket, bu amacı doğrultusunda MediaMarkt Startup Challenge projesini 4 yıl önce başlattı. Bu yıl gerçekleştirilen yarışma, perakende satış teknolojileri, satış sonrası teknolojiler ve kurumsal dijitalleşme süreçleri alanlarında başvurular geldi. Ağustos ayında başlayan başvuru sürecinin ardından İngiltere'den İsrail'e, Mısır'dan Pakistan'a ve Hollanda'dan ABD'ye dünyanın pek çok ülkesinden başvuru alan yarışma finali, 22 Ekim Cuma günü Türkiye'nin dijital etkinlik ve sektörel içerik platformu Digital Network Alkaş aracılığıyla gerçekleştirildi.

Kazanan girişimci Optiyol oldu

Ön elemeyi geçen 11 girişimcinin uzman jüriye sunumlarını yaptığı “Challenge Day”de kazanan girişimci Optiyol oldu. Satış sonrası teknolojiler kategorisinde başvuru yapan, Tuba Yılmaz Gözbaşı ve Uzan Gözbaşı'nın kuruculuğunu üstlendiği Optiyol, perakende ve nakliye firmalarının yakıt ve lojistik maliyetlerini düşürmek için bir algoritma oluşturdu. Yeni nesil rota çözümü olarak da tabir edilen bir B2B uygulaması hazırlayan Optiyol, yakıt maliyetlerinde yüzde 15 - 20 ve sefer sayılarında yüzde 5 - 10 oranlarında azaltırken, zamanında teslimat oranlarında ise yüzde 30'a varan gelişmeler sağlıyor.

İkinci proje Almanya'dan

Yarışmada ikinci olan projesi ise MoEngage. Almanya'da temeli atılan girişim; müşteri davranışlarını analiz etmeye ve onlarla internet sitesi, mobil ve e-posta ile kişiselleştirilmiş etkileşim kurulmasını sağlayan akıllı müşteri etkileşimi platformu. Platform, tek bir ekranda güçlü müşteri analitiği, yapay zeka destekli müşteri yolculuğu düzenlemesi ve kişiselleştirmesi sunuyor. Raviteja Dodda and Yashwanth Kumar'ın kuruculuğunu üstlendiği girişim de satış sonrası teknolojiler kategorisinde bulunuyor.

Kişiselleştirilmiş ilişki kurulmasını sağlayan Qumpara üçüncü oldu

Nilhan Gür ve Banu Turgut Ahıska'nın kurucu ortaklığını üstlendiği Qumpara, tüketicilerin alışveriş yaptıktan sonra fişlerini yükledikleri bir mobil uygulama. Qumpara bu sayede tüketici ve marka arasındaki iletişim boşluğunu dolduruyor ve birebir kişiselleştirilmiş ilişki kurulmasını sağlıyor. Ayrıca tüketiciye yeni teklif ve marka sadakati sunuyor. Kullanıcılar her ay kampanyalı noktalar, ürünler veya ürün gruplarından sürpriz hediyeler ve Qumpara Puan kazanırken bu puanlar çeşitli ödüllere veya alışveriş çeklerine dönüştürülebiliyor, biriktirip banka hesabına aktarılabiliyor.

Yarışmaya hem ev sahipliği yapan hem de jüri koltuğunda bulunan MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO'su ve MediaMarkt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım, Türkiye'de iyi işlere imza atan ancak sesini istediği gibi duyuramayan, büyümek için güçlü ve yetkin bir desteğe ihtiyaç duyan girişimcilerin sesi olmak için yola çıktıklarını söyledi. Gökyıldırım, “Her yıl birbirinden değerli iş fikirlerini değerlendiriyoruz ve bunu, girişimcilerimizle geleceğe yön vermek için yapıyoruz. Başka bir değişle Challenge Day ile projelerin hayata geçmesinde bir kaldıraç görevi görüyoruz. Geçmiş yılların bazı başarılı girişimcileriyle çalışmalarımızı çoktan hayata geçirdik, bazılarıyla da çalışmalarımız sürüyor. Bu nedenle girişimcilerin projemize olan talebinde her yıl artış yaşanıyor. Son 4 yılı göz önünde bulundurduğumuzda en yoğun başvuruyu bu yıl aldığımızı söyleyebilirim. Bu, doğru yolda olduğumuzun da net bir göstergesi ve baktığınızda bu yıl tam 46 ülkeden başvuru aldık. Bununla gurur duyuyoruz. Ayrıca başta Optiyol, MoEngage ve Qumpara başta olmak üzere tüm girişimcilerimizi kutlarım” diye konuştu.

Yarışmada jüri koltuğunda bulunan Lenovo Türkiye Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Banu Soyak işe şunları söyledi: “Şirket olarak MediaMarkt ile iş birliği içinde dijitalleşmeyi iş süreçlerine en özgün şekilde katan girişimcileri Startup Challenge projesiyle tanımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnovasyona olan bağlılığımızla, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen projede yarışan, perakende satış teknolojileri, satış sonrası teknolojiler ve kurumsal dijitalleşme süreçlerine yönelik çözümler üreten tüm girişimcilerin inovatif projelerini tebrik ediyoruz. Yarışmanın birincisi yeni nesil rota optimizasyonu çözümü sunan Optiyol'u ve sırasıyla ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin sahibi olan MoEngage ve Qumpara'yı gönülden kutluyoruz. Startup Challenge projesinin geleceğe yön verecek girişimcilere cesaret katacağına inanıyoruz".

Yarışmaya toplamda 46 ülkeden başvuru gelirken, bunlardan 114'ü perakende satış teknolojileri, 60'ı kurumsal dijitalleşme süreçleri, 18'i satış sonrası teknolojilerle ilgili girişimler oldu. Geri kalan başvurular ise farklı alanlarda yapıldı. Başvuran girişimlerden 113'ü yatırımcılardan fon toplamayı başardı.