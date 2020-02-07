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MediaMarkt ünlü moda markalarının akıllı saat satışına başladı

Elektronik perakende şirketi MediaMarkt, dünyaca ünlü moda markalarının akıllı saatlerinin satışına başladığını duyurdu.


Elektronik perakendecisi MediaMarkt, giyilebilir teknolojilere artan talebi göz önünde bulundurarak dünyaca ünlü moda markalarının akıllı saat modellerini, teknolojiseverler için ürün gamına aldı. Şirketten yapılan duyuruya göre satışa sunulan akıllı saat markaları arasında dünyaca ünlü moda markalarının ürünleri yer alıyor.


Şirket, detaylı bilgilere mevcut mağazalardan ve internet adresinden ulaşılabileceğini belirtti.

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