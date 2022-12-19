MediaMarkt'ın Benelüks Bölgesi'ne Türk kadın lider

MediaMarkt Türkiye'de İcra Kurulu Üyesi, Pazarlama, e-Ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Çağanur Atay Uçtu, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere MediaMarkt Benelüks Bölgesi (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) İcra Kurulu Üyesi, Pazarlama ve Deneyim Direktörü olarak atandı.

Dünyanın önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt'ın Türkiye organizasyonundan MediaMarkt Global organizasyonuna yeni bir atama daha gerçekleşti. Türkiye'de İcra Kurulu Üyeliği ve Pazarlama, e-Ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevini sürdüren Çağanur Atay Uçtu, MediaMarkt Benelüks Bölgesine (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) İcra Kurulu Üyesi, Pazarlama ve Deneyim Direktörü olarak atandı. 2013 yılından bu yana MediaMarkt Türkiye bünyesinde çeşitli sorumluluklar üstlenen Atay Uçtu, yeni görevine Ocak 2023 tarihinde başlayacak.

Yapılan açıklamaya göre, Çağanur Atay Uçtu, yeni görevinde Benelüks Bölgesi'nde yer alan üç ülkede şirketin çok kanallı ve bütünsel marka, reklam, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, medya planlama, pazar araştırmaları, CRM, ticari pazarlama ve müşteri deneyim stratejisini hazırlayan ve hayata geçirilmesini sağlayan ekiplere liderlik edecek. Uçtu, bu görevde çalışmalarına Hollanda'nın Rotterdam kentinde devam edecek.

Markanın İsveç yönetim ekibinde de yer almıştı

Türkiye'deki görevi süresince markanın ilk akla gelen ve en çok tercih edilen elektronik perakende markalarından biri olmasına katkıda bulunan, ödüllü pek çok projeye imza atan Çağanur Atay Uçtu, markanın müşteri odaklı dijital dönüşüm sürecini de yönetti. Atay Uçtu, bu görevlerine paralel 2 yıl boyunca Markanın İsveç'teki Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörlüğünü üstlendi. Ayrıca, 13 ülkenin bağlı olduğu MediaMarkt Saturn Holdingin Global Pazarlama Ekibinde Global İletişim Konsepti projesine de liderlik etti.

Bu çalışmalarıyla Çağanur Atay Uçtu, son olarak 2022 yılında ‘Türkiye'nin En Etkili 50 CMO', ‘Türkiye'nin En Dijital 30 CMO' ve ‘Yılın En Başarılı 30 Pazarlama Lideri' listelerinde yer aldı. Atay Uçtu bu başarıların yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların çalışma hayatında temsilini artırmaya yönelik, toplumsal kalkınmayı destekleyecek çalışmalarda da bulundu.