Medikal estetik hızla büyüyor

Tıp dünyasında estetik sektörünün en yeni bölümlerinden biri olan medikal estetik pazarındaki hızlı büyümeyi ve kişi üzerinde kullanılan teknikleri değerlendiren Bitek Medikal CEO'su Sedat Gül, sektörün gelişimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Sedat Gül, özellikle son yıllarda büyük gelişme gösteren medikal estetik pazarı ile ilgili “Son birkaç yıldır estetik, günlük yaşamın tüm yönleri değerlendirildiğinde hayati bir gereklilik haline geldi. Medikal estetik, tıp dünyasının en yeni bölümlerinden biri. Estetik tıbbın amacı, invazif olmayan ya da minimal invaziv teknikler kullanılarak, kişinin dış görünümünü değiştirmektedir. Kişinin kendinde gördüğü ve hoşnut olmadığı, küçük kusurlar medikal estetik sayesinde tedavi edilmektedir. Ayrıca mikrodermabrazyon, dermal dolgular, venöz tedavi, kimyasal peeling ve selülit tedavileri de yapılmaktadır” dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle tedavilere talep arttı

Pazarın büyümesini değerlendiren Gül, “Estetik cihazlarda, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan, çeşitli yeniliklerin de etkisiyle estetik tedavilere olan talep her geçen gün artmaktadır. Ayrıca, kontrollü soğutma teknolojisini kullanan invazif olmayan vücut şekillendirme sistemleri gibi teknik olarak geliştirilmiş ürünlerin ortaya çıkması, küresel estetik tıp pazarı için büyüme fırsatları oluşturmaktadır. İnsanlar arasında görünüşleriyle ilgili artan farkındalık, küresel estetik tıp pazarının büyümesindeki en etkili faktördür. Ek olarak, pazar genişlemesini artıran diğer faktörler arasında, yaşlanma semptomları yaşamaya yatkın artan nüfus yer alıyor” açıklamalarında bulundu.

Medikal estetik pazarı her yıl yüzde 10 büyüyor

Medikal estetik pazarının her yıl büyüdüğüne değinen Gül, “Medikal estetik pazarı son 10 yıldır, büyük gelişim gösteriyor. Her yıl ortalama yüzde 10 büyüme sağlıyor. Yapılan uygulamalarda risk oranı düşük, sonuç alması da oldukça hızlıdır. Özellikle vücut şekillendirme ve cilt gençleştirme işlemleri büyük ilgi görmektedir. Bu işlemlerin ameliyatsız olması ve gelişen teknoloji ile birlikte istenilen sonuçların elde edilmesi talebi daha fazla arttırmaktadır” ifadelerini kullandı. Teknolojinin en yeni ürünlerini Türkiye'ye getiren ve yerli malzemelerden kozmetik ürünleri imal ederek bu ürünleri tüm dünyaya pazarlayan Sedat Gül, Kozmetik sektöründe aranan bir isim haline geldi. Gül, hastane, tıp, spa, medikal estetik merkezleri, güzellik ve kuaför salonlarının ihtiyacına yönelik kozmetik ürünleri sağlamaya devam ederken, pazar payını daha da artırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü vurguluyor.