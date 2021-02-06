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Medipol Başakşehir: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 23.

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Ndao'nun ortaladığı topa kale önünde Jimmy Durmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


65. dakikada Crivelli'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Guiliano'nun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Aykut kornere çeldi.


68. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Guiliano'nun yerden ortasında arka direkte Crivelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.


69. dakikada hakem Halil Umut Meler VAR'a danışarak gol pozisyonu öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.


85. dakikada sol taraftan Hasan Ali'nin içeri yaptığı ortada kaleci Aykut topu elinden kaçırdı. Kale önünde Demba Ba'nın seken topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale önünde bulunan Fatih Karagümrük savunmasından döndü.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu


Medipol Başakşehir: Mert, Muhammed, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut (Ndayishimiye dk. 46) Ömer Ali (Fernandes dk. 60), Guldbrandsen, Guiliano, Crivelli (Ba dk. 77)


Yedekler: Volkan, Ahmet Kıvanç, Ravil, Ponck, Uğur, Emir, Cemali


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Fatih Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Jimmy, Ndao (Lens dk. 87 ?), Castro (Vato dk. 87 ?), Bertolacci, Borini (Salibur dk. 82 ?), Ademi (Sobiech dk. 68)


Yedekler: Yavuz, Alpaslan, Mevlüt, Fatih, Aksel, Emre


Teknik Direktör: Şenol Can


Gol: Jimmy (dk. 52) (Fatih Karagümrük)


Sarı kartlar: Campi (Fatih Karagümrük), Azubuike (Medipol Başakşehir)

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