Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.
Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, Luyindama ile birlikte hava topuna yükselen Demba Ba'nın eline çarptı. Pozisyonu izlemek için VAR'ın başına gelen hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
14. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktanın başına geçen Falcao, topu ağlara gönderdi. 0-1
22. dakikada Luyindama'dan topu kapan Mahmut Tekdemir, bekletmeden pasını Demba Ba'ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda Marcao araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
26. dakikada Taylan'ın orta alandan savunmanın arkasına attığı pasta Feghouli, sağ kanattan topu ceza sahasındaki Falcao'ya gönderdi ancak araya Skrtel girdi ve meşin yuvarlağı taca gönderdi.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Kerem Ersoy
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Demba Ba
Yedekler: Volkan Babacan, Carlos Ponck, Cemali Sertel, Mehmet Topal, Kerim Frei, Mete Demir, Alican Özfesli, Fredrik Gulbrandsen, Enzo Crivelli, Boli Bolingoli Mbombo
Teknik Direktör: Okan Buruk
Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Sarrachi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao
Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Martin Linnes, Ryan Babel, Oghenekaro Etobo, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Falcao (dk. 14 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Epureanu, Mahmut Tekdemir (M.Başakşehir)