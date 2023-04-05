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Medipol Başakşehir 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray’ı eleyen Medipol Başakşehir, 3.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray'ı eleyen Medipol Başakşehir, 3. kez yarı finale yükseldi. Turuncu-lacivertliler yarı finalde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.


Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılıları 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdı. Başakşehir yarı finalde Trabzonspor'u eleyen MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.


Başakşehir-Ankaragücü arasındaki yarı final ilk maçı 4-5 veya 6 Nisan'da İstanbul'da oynanacak. Eşleşmenin rövanşı ise 25-26 ve 27 Nisan'da Ankara'da yapılacak.


Başakşehir ayrıca 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarından sonra 3. kez kupada yarı finale yükseldi.

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