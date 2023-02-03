Medipol Başakşehir, Adnan Januzaj'ı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'dan Belçikalı Kanat oyuncusu Adnan Januzaj'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kulübümüz, son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla Kulübü'nde forma giyen Adnan Januzaj ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağlanmıştır. Adnan Januzaj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Daha önce Manchester United ve Borussia Dortmund gibi takımlarda da forma giymiş olan Adnan Januzaj, son olarak görev yaptığı Sevilla'da 6 müsabakada süre aldı.