Medipol Başakşehir, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında FT Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan ısınma hareketleriyle başladı, dört kişilik gruplar halinde top kapma ve paslaşma çalışmasıyla devam etti. Turnuva maçıyla antrenman sona erdi.

Antrenmanda tedavileri süren futbolcular fizyoterapistler eşliğinde, sakatlık sonrası adaptasyon çalışmaları yapan futbolcular da kondisyonerler eşliğinde sahada çalıştı.

Başakşehir, akşam saatlerinde Antalya'ya hareket edecek ve çalışmalarına Belek'te devam edecek.