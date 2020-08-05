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Medipol Başakşehir Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kopenhag ile karşılaştı.

Mücadeleden 3-0 mağlup ayrılan Başakşehir, Avrupa'ya veda etti.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


52. dakikada ceza sahasına yapılan ortada top Mehmet Topal'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.


53. dakikada beyaz noktanın başına gelen Jonas Wind topu ağlara yolladı. 2-0


62. dakikada orta sahadan aldığı topla hızla ceza sahasına sokulan Rasmus Falk'ın şutunda top filelerle buluştu. 3-0


85. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Edin Visca'nın vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.



Stat: Parken


Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini


Kopenhag: Johnsson, Varela, Bjelland, Boilesen (Bengtsson dk. 69), Nelsson, Jonas Wind, Mas Biel (Oviedo dk. 84 ?), Mudrazija (Stage dk. 54), Rasmus Falk (Bartolec dk. 84 ?), Zeca, Kaufmann (Daramy dk. 54)


Yedekler: Grytebust, Papagiannopoulos


Teknik Direktör: Stale Solbakken


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Skrtel, Caiçara, Clichy, Epureanu, Visca, Crivelli (Gulbrandsen dk. 79), Mahmut (Elia dk. 54), İrfan Can (Berkay dk. 71), Mehmet Topal (Aleksic dk. 54), Demba Ba


Yedekler: Ahmet Said, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Emre Kaplan, Aziz Behich, Carlos Ponck, Gökhan İnler, Gulbrandsen


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Jonas Wind (dk. 10 ve 53 pen.), Rasmus Falk (dk. 62) (Kopenhag)

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