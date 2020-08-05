Medipol Başakşehir Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kopenhag ile karşılaştı.
Mücadeleden 3-0 mağlup ayrılan Başakşehir, Avrupa'ya veda etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
52. dakikada ceza sahasına yapılan ortada top Mehmet Topal'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
53. dakikada beyaz noktanın başına gelen Jonas Wind topu ağlara yolladı. 2-0
62. dakikada orta sahadan aldığı topla hızla ceza sahasına sokulan Rasmus Falk'ın şutunda top filelerle buluştu. 3-0
85. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Edin Visca'nın vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.
Stat: Parken
Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini
Kopenhag: Johnsson, Varela, Bjelland, Boilesen (Bengtsson dk. 69), Nelsson, Jonas Wind, Mas Biel (Oviedo dk. 84 ?), Mudrazija (Stage dk. 54), Rasmus Falk (Bartolec dk. 84 ?), Zeca, Kaufmann (Daramy dk. 54)
Yedekler: Grytebust, Papagiannopoulos
Teknik Direktör: Stale Solbakken
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Skrtel, Caiçara, Clichy, Epureanu, Visca, Crivelli (Gulbrandsen dk. 79), Mahmut (Elia dk. 54), İrfan Can (Berkay dk. 71), Mehmet Topal (Aleksic dk. 54), Demba Ba
Yedekler: Ahmet Said, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Emre Kaplan, Aziz Behich, Carlos Ponck, Gökhan İnler, Gulbrandsen
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Jonas Wind (dk. 10 ve 53 pen.), Rasmus Falk (dk. 62) (Kopenhag)