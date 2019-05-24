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Medipol Başakşehir, Aziz Behich'le anlaştı

Medipol Başakşehir, Hollanda’nın PSV Eindhoven takımında forma giyen Avustralyalı sol bek Aziz Behich ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen Avustralyalı sol bek Aziz Behich ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.


Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'a mağlup olarak şampiyonluğu kaçıran Medipol Başakşehir, yeni sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden harekete geçti. Başakşehir'in geçtiğimiz sezon Bursaspor'dan PSV Eindhoven'a transfer olan Avusturalyalı sol bek Aziz Behich ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. İstanbul ekibi, transfer döneminin başlamasıyla tecrübeli oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacak.


28 yaşındaki futbolcu PSV ile 4 maçta görev alırken skora katkı sağlayamadı.

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