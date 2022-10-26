Medipol Başakşehir, İtalya'ya vardı

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu 5.
haftasında deplasmanda oynayacağı Fiorentina karşılaşması için İtalya'ya vardı.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu 5. haftasında yarın Fiorentina'ya konuk olacak. Turuncu-lacivertliler, bu mücadele için öğle saatlerinden İstanbul'dan, İtalya'ya gitti.
Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile bir futbolcu, 18.30'da Artemio Franchi Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirilecek.
Turuncu-lacivertliler, maçın son antrenmanını saat 19.00'da yapacak.