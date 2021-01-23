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Medipol Başakşehir, Junior Fernandes'i kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Alanyaspor’un Şilili eski oyuncusu Junior Fernandes’i kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir, Alanyaspor'un Şilili eski oyuncusu Junior Fernandes'i kadrosuna kattı.


Turuncu-lacivertli ekip, Al Ittihad Kalba Kulübü'yle sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Şilili futbolcu Junior Fernandes ile opsiyonlu olarak 1,5 yıllığına sözleşme imzaladı. Başarılı kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkan Mesut Altan ve CEO Mustafa Eröğüt de yer aldı.


Daha önce Alanyaspor'da da oynamış olan tecrübeli futbolcu, Başakşehir'de 9 numaralı formayı giyecek.

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