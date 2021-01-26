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Medipol Başakşehir, Ömer Ali Şahiner ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir, Konyaspor’da oynayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Ömer Ali Şahiner ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir, Konyaspor'da oynayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Ömer Ali Şahiner ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.


Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Duarte ve Junior Fernandes'in ardından Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'i de kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllar Konyaspor'da oynayan ve kaptanlığını yapan Ömer Ali Şahiner'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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