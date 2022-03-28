İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 31.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, iki günlük iznin ardından 31 Mart Perşembe günü yapacağı idmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.