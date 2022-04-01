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Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 31.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Süper Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, bu müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman tamamlandı.


Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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