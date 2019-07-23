Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem ile yollar ayrıldı

Başakşehir'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında uzun yıllardır turuncu-lacivertli takımın formasını terleten Alparslan Erdem ile yollar ayrıldı. Medipol Başakşehir'in resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz kurulduğu günden bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Hem profesyonel kişiliği hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Alparslan Erdem'e yapmış olduğu önemli katkılar ve vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."