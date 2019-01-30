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Medipol Başakşehir'den bir transfer daha

Medipol Başakşehir, Eskişehirspor’dan genç futbolcu Cemali Sertel ile 4.

Medipol Başakşehir, Eskişehirspor'dan genç futbolcu Cemali Sertel ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.


Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Cemali Sertel ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. 19 yaşındaki futbolcumuz, 2019-2020 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Eskişehirspor forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Cemali Sertel için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Eskişehirspor'da başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Genç orta saha oyuncusu bu sezon Eskişehirspor ile çıktığı 18 Spor Toto 1. Lig maçında 1 gole imza attı.

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