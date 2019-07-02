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Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na veda klibi

Medipol Başakşehir, uzun süre turuncu-lacivertli formayı terlettikten sonra geçtiğimiz sezon sonu takımdan ayrılan ve Fenerbahçe’ye transfer olan Emre Belözoğlu için, ’Hoşça kal Büyük Kaptan’ başlığıyla bir veda klibi yayınladı.

Medipol Başakşehir, uzun süre turuncu-lacivertli formayı terlettikten sonra geçtiğimiz sezon sonu takımdan ayrılan ve Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Belözoğlu için, 'Hoşça kal Büyük Kaptan' başlığıyla bir veda klibi yayınladı.


Medipol Başakşehir'e 2015-2016 sezonunda transfer olan ve 4 sezon boyunca turuncu-lacivertli formayı terlettikten sonra takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu için Başakşehir'den bir veda klibi geldi. 'Her şey için teşekkürler. Unutmayalım ki ayrılıklar da sevdaya dahil... Hoşça kal Büyük Kaptan' ifadeleriyle paylaşılan videoda, tecrübeli futbolcunun turuncu-lacivertli takımda oynadığı maçlar ve attığı gollerden kesitler sunuldu.

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