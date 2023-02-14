Medipol Başakşehir'in yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor

Medipol Başakşehir'in, depremzedeler için gönderdiği yardım tırları afet bölgesine ulaşmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli olan ve çevre illerde de ağır hasar bırakan depremlerin ardından yurdun her yerinden yardımlar gitmeye devam ediyor. Medipol Başakşehir de deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardımlarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler, sosyal medya hesabından, gerekli malzemeleri taşıyan tırların Adıyaman ve Malatya'ya vardığını açıkladı. İstanbul temsilcisi, "Gönüllülerimize bölgedeki yardımları için minnettarız" notunu da paylaştı.