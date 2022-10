Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu'na çifte ödül

Bu yıl 5'incisi düzenlenen SECRET CV ‘İK'nın Yıldızları Ödülleri'nde Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu iki ödüle layık görüldü.

İstanbul'da bu yıl 5'incisi düzenlenen SECRET CV ödül töreninde 2022 yılının sektörde başarılı işlere imza atan kurumları ödüllendirildi. Yapılan açıklamaya göre, sektöre yeni bir bakış açısı getiren, bir işveren markası haline gelen, çalışanlarına ve adaylara verdiği değer ile başarılarını pekiştiren firmaların seçildiği törende Medipol ‘İK'nın Yıldızları Ödülleri'ne layık görüldü. Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü ekibinin katıldığı törende ‘Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu' ve ‘Medipol Mega Hastaneler Kompleksi' 2 farklı ödül kazandı.

Her yıl binlerce gencimize iş imkanı sunuyoruz

Gecede 2 ödülü kucaklayan İnsan Kaynakları Sağlık Grubu Koordinatörü Serkan Aydemir, “Medipol her zaman bizim deyimimizle bir aile ve bizlerde bu ailenin birer fertleriyiz. Aile olmak ve Medipol Ailesini gece gündüz genişletmek için ekibimle beraber çok çalışıyoruz ve bu çalışmalarımızın karşılığını bu anlamlı gecede iki ödül birden aldığımız için çok mutluyuz. İnsana değer veren, her geçen gün yenilenen değer politikalarımızla bize başvuran ve kurumumuzda bulunan tüm çalışma arkadaşlarımızın geleceklerine katkıda bulunmak, tüm eğitsel ve teknolojik araç ve gereçleri hizmetlerine sunarak kariyerlerine yön vermek ve çalışan bağımlılığını arttırmak için birçok yönden fayda sağlamaya çalışıyoruz ve bu ödülü bu çalışmalarımıza borçluyuz. Takım olmanın, aile olmanın ve değer vermenin bize getirdiği bu anlamlı ödül doğru yolda gittiğimizin en büyük göstergesidir. Medipol Ailesi olarak her yıl binlerce gencimize iş imkanları sunuyor ve ülkemize çok kıymetli yetenekler kazandırmaya çalışıyoruz” dedi.