Medipol Üniversitesi'nden PCR testi ücretine ilişkin açıklama

Dr. Naci Karacaoğlan, ‘PCR Testleri Ücretleri Hakkındaki İddialara' ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Dr. Naci Karacaoğlan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ‘'Üniversitemiz Sağlık Uygulama Merkezine bağlı sağlık kuruluşlarımızda verilen hizmetin tamamı için kesilen fişlerin hatalı yorumlamalara yol açtığı anlaşılmaktadır. Hastanelerimizde COVID-19 tanısı amacıyla istek üzerine yapılan PCR testleri için basında yer alan bazı iddiaların aksine Sağlık Bakanlığının belirlediği fiyatın üzerinde bir bedel alınmamaktadır''.