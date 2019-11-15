MEF Okulları, Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından; mükemmelliğin temel kavramlarını benimsemek ve hayata geçirmek amacıyla yürütülen Ulusal Kalite Hareketi, Türkiye'deki eğitim kurumları arasında yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda; MEF Okulları KalDer üyeliği ile Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı.

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek Türkiye'nin rekabet gücünü ve refah düzeyini artırmak adına önemli çalışmalara imza atan Türkiye Kalite Derneği'nin yürüttüğü Ulusal Kalite Hareketi'ne (UKH) eğitim dünyasından yeni bir isim daha eklendi. Bu kapsamda eğitim alanındaki yarım asra yakın tecrübesi, köklü geçmişi ile eğitim sektöründeki faaliyetlerini sürdüren MEF Okulları, KalDer üyeliği ile Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı.

Kalite standartlarını uluslararası boyuta taşımayı amaçlıyor

Yapılan bilgilendirmede; MEF Okulları, ulusal kalite bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve toplam kalite yönetimi ile 'Mükemmellik Modeli' uygulamalarının yaygınlaştırılmasının ilk adımı olarak görülen Ulusal Kalite Hareketi ile benimsediği özgür bilimsel düşünce ve kaliteli eğitim misyonunu taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

Mükemmellik yolculuğu için yol haritası belirleniyor

Ulusal Kalite Hareketi Programı ile öncelikli olarak kurum ve kuruluşların, EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde kurumsal olgunluk seviyeleri belirleniyor. Belirlenen seviye doğrultusunda kuruluşa, mükemmellik yolculuğu için bir yol haritası sunularak, mükemmellik yolculuğunun ilk adımları belirleniyor. Yapılan değerlendirmelerin ardından kurum ve kuruluşların kuvvetli ve iyileştirmeye açık alanları tespit edilerek, iyileştirme planları hazırlanıyor. Kuruluşlar; olgunluk seviyesine bağlı olarak 2 ile 5 yıl arasında değişebilen zaman zarfında kararlılık, yetkinlik ve olgunluk seviyeleri olarak adlandırılan mükemmellik aşamalarını tamamlayıp Türkiye Mükemmellik Ödülleri'ne başvurabiliyorlar.