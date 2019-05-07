MEFMUN'dan İhlas Kolejine üç ödül birden

Model Birleşmiş Milletler (MUN) organizasyonu kapsamında MEFMUN 2019'a katılan Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Zeynep Ceren Topsakal, Mustafa Necati Yazıcı ve Esmanur Altuntaş ödüle layık görüldü.

MEF Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin çeşitli lise ve üniversite öğrencilerinin yer aldığı MEFMUN 2019'da Zeynep Ceren Topsakal, Mustafa Necati Yazıcı ve Esmanur Altuntaş, Honorable Mention ödülünü kazandı.

Öğrencilerin oluşturduğu birçok komitenin bir araya gelerek sorunları çözmek adına fikirler ürettiği MEFMUN 2019'da Mustafa Necati Yazıcı Belçika delegesi, Zeynep Ceren Topsakal da Ekvatoral Gine delegesi olarak UN Security Council (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) komitesinde yer aldı.

Komitelerinin gündem maddesinin terör saldırılarının önlenmesi olduğunu dile getiren Yazıcı ve Topsakal, "Üye devletlere bağlayıcı kararlar verme yetkisi olan tek Birleşmiş Milletler organı olarak terör saldırıları ile ilgili çözümler ürettik. Sunduğumuz çözümler neticesinde diplomatik manevralar savruldu, casuslar yakalandı ve suikast denemeleri başarısız oldu" dedi.

Diğer Honorable Mention ödülünü alan Esmanur Altuntaş ise, SOCHUM komitesinde Rusya delegesi olarak yer aldığını ve insan hakları ihlali suçlarının cezasız bırakılmasının önlenmesi hakkında geçerli çözüm yolları bulmaya çalıştıklarını söyledi. Konu üzerinde çalışırken temsil ettikleri ülkenin bakış açısıyla sorunlara eğildiklerini ifade eden Altuntaş, "Her ülkenin uzlaşabileceği şekilde geçerli çözüm yolları bulduğumuza inanıyorum" dedi.

Yeltekin: "Öğrencilerimiz global sorunlara etkin çözümler ürettiler"

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Diller Zümre Başkanı ve kulüp danışman öğretmeni Ayşe Ölmez'i, MEFMUN 2019'da ödül alan Zeynep Ceren Topsakal, Mustafa Necati Yazıcı ve Esmanur Altuntaş'ı tebrik etti.

MUN konferanslarında öğrencilerin güncel sorunlara çözüm önerileri sunduklarını ifade eden Yeltekin, "Öğrencilerimiz delegesi oldukları komitelerde global sorunlara etkin çözümler üretiyorlar. Dünyayı güncel olarak takip eden ve akıcı yabancı dil konuşan öğrencilerimiz sundukları çözüm önerileri ile ödüller kazanıyorlar" dedi.