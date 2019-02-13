Mega Hairtrans 'dünyanın en iyi saç ekim merkezi' olmak için adaylığını açıkladı

Altın Rehber Yılın Enleri Ödül Töreni'nde, ‘Yılın En Başarılı Saç Ekim Merkezi' seçilen Mega Hairtrans, dünyanın en başarılı saç ekim merkezi olmak için aday olacağını açıkladı. Törende jest olarak, Tuğba Özay'ın seçtiği bir kişiye saç ekimi hediye edildi.

25 yıldır saç ekim sektöründe faaliyet gösteren Merkezi Mega Hairtrans, Altın Rehber Yılın Enleri Ödül Töreninde ‘yılın en başarılı' saç ekim merkezi seçildi. Ödül gecesinde sürpriz anlar da yaşandı. Tuğba Özay'ın gösterdiği bir iş adımına Mega Hairtrans Genel Müdürü Gülten Ünveren 25'inci yıl anısına saç ekimi hediye etti. Jestinden dolayı güçlü bir alkış alan Ünveren, "Ben sözümü her zaman tutarım, başarılarımı verdiğim sözleri tutmaya borçluyum. Dürüstlüğüme asla laf söyletmem" dedi.

Mega Hairtrans Direktörü Ünveren, sağlık ve turizmi birleştirerek 25 yıldır güvenilir bir saç ekim markası olmayı başarmasından dolayı markanın 25'inci yılını kutladığını söyledi.

Ayrıca Ünveren, "Ülkenin bu denli ihracata ihtiyaç duyduğu dönemde, Türkiye'mizin yanında durmak ihracatı artırmak ve ülkemize daha fazla döviz akışı sağlamak için özellikle yurtdışı odaklı aksiyonlar alacağız ve Türkiye'den gelen talepleri ise yoğunluklarından dolayı karşılayamıyoruz" şeklinde konuştu.

Ünveren sözlerini tamamlarken, Türkiye'nin değil dünyanın en iyi saç ekim merkezi olmak için aday olacaklarını da açıkladı.