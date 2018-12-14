Megakent İbrahim Cevahir Camii'nin temeli atıldı

Beylikdüzü ilçesine yapılacak Megakent İbrahim Cevahir Camii'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Merhum iş insanı İbrahim Cevahir'in ailesinin katkılarıyla Beylikdüzü'ne kazandırılacak olan caminin temel atma töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “Burada attığımız temel, bir kardeşlik temelidir. İnsanları güzelliğe, iyiliğe, insanlığa, sevgiye, barışa, huzura, buluşmaya davettir” dedi.

Beylikdüzü'nün sevilen iş insanlarından merhum İbrahim Cevahir'in ismini yaşatacak olan Megakent İbrahim Cevahir Camii'nin temel atma töreni düzenlendi. Temel atma törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Temel atma törenine Beylikdüzü protokolü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından temel atma, protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Temel atma töreninde, Cevahir ailesine caminin yapımına verdikleri katkılarından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, temeli atılan caminin Beylikdüzü'nde yaşayan her bireyin hak ve özgürlüklerinin simgesi olmasını dileğinde bulundu.

Beylikdüzü Belediyesi 1'inci Başkan Vekili ve Megakent Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Şatır ise konuşmasında, yapılacak caminin Megakent'te yaşayan binlerce vatandaşın ihtiyacını karşılayacağını söyleyerek caminin yapımına katkı sunan Cevahir Ailesi'ne teşekkür etti. Merhum iş insanı İbrahim Cevahir'in oğlu Hamit Cevahir de Megakent İbrahim Cevahir Camii'nin Beylikdüzü'ne hayırlı olmasını diledi.

“Dileğim, Tüm İnançlara Eşit Mesafede Hizmet Edebilmek”

Temel atma töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,“Bizim inancımız güzellikleri emreder. Sevmeyi, insanlara iyi davranmayı, iyilik yapmayı emreder. İnsanların ayrıştırılmamasını emreder. Bu inancın ilk müezzini bir köleyse bunun bir anlamı vardır. Herkesi kucaklayışı, herkesin eşit olduğunu anlatışı vardır. Bizim bu kavramlara hizmet etmemiz lazım. Dilerim ve isterim ki hayatım ve vazifem ne olursa olsun tüm inançlara eşit mesafede hizmet eden bir yönetici olayım” dedi.