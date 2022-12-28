Mehmed Akif Sempozyumu sona erdi

Yıl Dönümünde Mehmed Âkif Sempozyumu” sona erdi.

Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında bir hafta boyunca devam eden “Doğumunun 150. Yıl Dönümünde Mehmed Âkif Sempozyumu” sona erdi. Sempozyumlarda milli mücadeleye katkısı, edebi kişiliği ve düşünceleriyle bir dönemin fikir dünyasına yön veren İstiklal Marşımızın yazarı, milli şair Mehmed Akif, tüm yönleriyle ele alındı. Mehmed Akif'i ve döneminin sosyolojisini anlamak ve genç nesillere anlatmak amacıyla düzenlenen sempozyumlar, “Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası” boyunca 16 lisede 17 oturumda gerçekleşti. Sempozyumlarda toplam 52 bildiri sunuldu.

Oturumlar yazarlar tarafından yönetildi

Açılış oturumu Kültür ve Turizm Eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın katılımıyla gerçekleşen sempozyumlarda, Âkif'in Çizgisi-4” karikatür sergisi de meraklılarıyla buluştu. Sempozyumlar çereçvesinde “İstiklal'den İstikbal'e” oturumunu Prof. Dr. Nabi Avcı yönetirken “Mehmed Akif'in Kişiliği” yazar Tarık Sezai Karatepe, “Mehmed Âkif ve Şehir” yazar Mehmet Nuri Yardım, “İstiklâl Marşı'nın Sosyolojisi” yazar Özcan Ünlü, “Mehmed Âkif'in Muhayyilesi” yazar Şakir Kurtulmuş, “Mehmed Akif'in Çevresi” tarihçi- yazar Ahmet Anapalı, “İstiklâl Marşı'nın Kurucu Metin Yönü” yazar Osman Koca, “Mehmed Âkif'in Dini Hüviyeti” yazar Fatih Akbaba, “Mehmed Âkif'in Ardından Yansımalar” yazar Ali Ayçil, “Safahat'tan Akisler” Prof. Dr. Mehmet Güneş, “Mehmed Âkif'in Sanatçı Yönü” yazar İlhan Kurt, “Safahat'tan Yansımalar” yazar Erol Erdoğan, “İstiklâl Marşı'ndaki Mehmed Akif” yazar Süleyman Ragıp Yazıcılar, “İstiklâl Marşı'nın Edebi Yansıması” yazar Abdullah Yalın Karadağ, “Mehmed Akif'in Hayatı” yazar Yusuf Tosun, “Mehmed Âkif'in Az Bilinen Yönleri” yazar Erhan Genç ve “Mehmed Akif'in Eserleri” oturumu ise Dr. Alim Kahraman tarafından yönetildi.

“Mehmed Akif” temalı Ankara gezisi düzenlenecek

“Doğumunun 150. Yıl Dönümünde Mehmed Akif Sempozyumu” çerçeçvesinde bildiriler kitaplaştırılarak kamuoyu ile paylaşılacak. Sempozyumda görev alan öğretmenler ve öğrencilere yönelik “Mehmed Âkif” temalı Ankara gezisi düzenlenecek ve öğrencilere 10 kitaptan oluşan bir Mehmed Akif seti hediye edilecek.