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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümünde kabri başında anıldı

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 99.

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünde kabri başında anıldı.


İstanbul Valiliği, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy için Edirnekapı Şehitliğinde bulunan kabri başında anma töreni düzenleni. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kuran-ı Kerim okunarak başlayan anma töreni dualarla devam etti.


Tören, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakmasıyla sona erdi.

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