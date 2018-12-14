Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber

Yoğun bakımda tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında kardeşi Yeşim Erbil yazılı bir açıklama yaptı. Yeşim Erbil, "Ağabeyim hala Yoğun Bakımda solunum cihazına bağlı ancak gündüz saatlerinde belli aralıklarla cihazdan ayrılıyor. Bunun amacı kendi solunumu ile nefes alıp yeterli oksijeni alabilmesi için bir anlamda jimnastik gibi bir uygulama”dedi.

Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim'de evinde düşerek yaralanmış ve ameliyata alınmıştı. Ameliyat sonrasında eski hastalığı da nükseden Erbil uyutulmuştu. Uzun süredir yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, sosyal medyada yazılı bir açıklama yaptı.

Yeşim Erbil, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada: “Ağabeyim hala yoğun bakımda solunum cihazına bağlı ancak gündüz saatlerinde belli aralıklarla cihazdan ayrılıyor. Bunun amacı kendi solunumu ile nefes alıp yeterli oksijeni alabilmesi için bir anlamda jimnastik gibi bir uygulama. Trakeostomi (delik) olduğu için ses çıkarması zor ama yine zaman zaman sesini rahat çıkarabilecek konuma getiriliyor. Doğal olarak şu anda "sohbet" edecek durumda değil. Nerede olduğunu biliyor ancak tüm olanları özellikle anlatmıyoruz. Zeminde olan hastalığı (kaçış sendromu) nedeni ile normal koşulda küçük olumsuz şeyler ağabeyimde çok gürültülü seyrediyor. Bu nedenle ilerleme kaydederken bazen biraz geriye gidebiliyoruz. Sık sık bilgi paylaşmamamızın nedeni ilerleme kaydederken geri gidiş de olabilmesi. Ağabeyim kedileri çok sever, biz de sizler gibi böyle bekliyoruz güzel gelişmeleri. Henüz tam olarak "tamam iyileşti” diyemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“56 günlük yıpratıcı sürecin hasarlarının onarılması gerekiyor”

“56 günlük yıpratıcı sürecin hasarlarının onarılması gerekiyor” diyen Yeşim Erbil, “Yol uzun. Öncelikle solunum cihazından tamamen ayrılması sonra da 56 günlük yıpratıcı sürecin hasarlarının onarılması gerekiyor. Temel hayati fonksiyonlar daha öncelikli olduğu için diğer detayların düzelmesini zamana bırakmak lazım. Çok arayan soran var, asla vefasızlık söz konusu değil. Ben camiadan uzak olmama karşın bana bile soranlar oluyor. Sizler hep dua ediyorsunuz, benim hastalarım öncelikle ağabeyimi soruyor. Sağ olun hepinizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

"Ben inanıyorum, daha iyi olacak inşallah"

Arayan soranın çok olduğunu vurgulayan Yeşim Erbil, “Sağlık Bakanımız beni aramıştı, Kültür Turizm Bakanımız hastaneye gelmişti. Benim bilgim dahilinde başka siyasi cenahtan arayan soran yok. Çok önemli de değil arayan da sağ olsun aramayan da... O bizim kıymetlimiz, canımız, sizin evinizin yaramaz çocuğu.. Umarım daha güzel haberleri en kısa sürede size veririm.. İnanılmaz bir çaba ile ağabeyime emek veren doktor arkadaşlarıma, hemşire kardeşlerime tüm ekibe teşekkür ederiz. Ben inanıyorum, bu kadar gün neler neler atlatıldı, daha iyi olacak inşallah” dedi.