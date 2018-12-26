Türkiye Mağaracılık Federasyonu'nun gelenekselleştirmeyi planladığı 1'inci Mehmet Ali Özel Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye Mağaracılık Federasyonu'nun gelenekselleştirmeyi planladığı 1'inci Mehmet Ali Özel Fotoğraf Yarışmasına katılan ve dereceye giren fotoğrafçılar, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Türkiye'nin birçok yerinden 19 mağara fotoğrafçısının toplam 51 fotoğraf ile katıldığı yarışmada 151 mağaracı oy kullanarak dereceye giren fotoğrafları belirledi. Yarışmada dereceye giren 12 fotoğraflar ise Mağaracılık Federasyonu'nun bastıracağı 2019 yılı takviminde yer alacak. Yarışmada birincilik Yaman Özak'a, ikincilik Ender Usuluoğlu'ya, üçüncülük ise Ali Ethem Keskin'e verildi.