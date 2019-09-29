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Mehmet Altıparmak: "Çok önemli bir galibiyet aldık"

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Karagümrük gibi bir rakibi deplasmanda mağlup etmenin önemine dikkat çekerek, "Uzun lig maratonunda çok önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Karagümrük gibi bir rakibi deplasmanda mağlup etmenin önemine dikkat çekerek, "Uzun lig maratonunda çok önemli bir galibiyet aldık" dedi.


Akhisarspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Uzun lig maratonunda çok önemli bir galibiyet aldık. İlk yarıda mükemmele yakın oynadık. 3-0'dan sonra 4-5'e götürebilirdik. İlk yarı hiç pozisyon vermedik. İlk yarının sonunda uzaktan yediğimiz gol maçın şeklini değiştirdi. 3-0'dan 3-2'ye getirmemiz lazım. Rakibimizi 3-0'dan sonraki direncinden dolayı kutluyorum. Ligdeki en önemli deplasmanlardan birinde yenmek önemliydi. Galibiyet serisini devam ettirdik. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlara da teşekkür ederim. Bu galibiyet onlara armağan olsun. İyi yoldayız, iyi gidiyoruz. Çok anlamlı bir galibiyet oldu. Artık Giresunspor maçı hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.

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