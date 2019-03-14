Mehmet Atalay'ın adı spor salonuna verildi

Salona Gençlik ve Spor eski Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın ismi verildi.

Açılış törenine Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Gençlik ve Spor eski Genel Müdürü Mehmet Atalay, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski milli basketbolcu Harun Erdenay ve öğrenciler katıldı. Törende salona ismi verilen Mehmet Atalay ve Teknik Direktör Şenol Güneş kısa bir konuşma yaptı. Atalay, isminin bir spor salonuna verilmesi dolayısıyla teşekkür etti.

Mehmet Atalay Spor Salonu'nun 504.90 m2'lik zemin katında basketbol, voleybol, hentbol gibi sporların yapılabilecek. Salonda soyunma odaları, duşlar, wc'ler bulunuyor. Asma kat olarak tasarlanan 88 m2'lik 1. katta ise fitness salonu ve öğretmen odası yer alıyor.