Mehmet Ateş'ten çalışanlara teşekkür mesajı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür vekili Mehmet Ateş, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sırasında yaptıkları başarılı çalışmalar nedeniyle DHMİ çalışanlarına teşekkür etti.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sırasında başarılı çalışma sergileyerek her hangi bir olumsuzluk yaşanmasına fırsat vermeyen DHMİ çalışanlarına Genel Müdür vekili Mehmet Ateş, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

Mehmet Ateş'in teşekkür mesajında, “Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Bakanlığımızın koordine ve direktifleri doğrultusunda gerçekleştirilen büyük taşınmanın başarıyla tamamlanmasını sağlayan kıymetli mesai arkadaşlarıma ve paydaş kuruluş çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Havacılığımızda önemli başarılara imza atan Atatürk Havalimanı'nın elde ettiği ödül ve rekorlarda emeği bulunan fedakâr mesai arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyor, vefat edenleri rahmet ve minnetle anıyorum. Dünya havacılığının kalbinin attığı zafer anıtı İstanbul Havalimanı'nda hizmet bayrağını devralan arkadaşlarımıza başarılar diliyor, bu havalimanımızı kullanacak yolcularımıza iyi uçuşlar temenni ediyorum” dedi.