Mehmet Atmaca: “Pandemi bitince yabancı yatırımcı gelecektir”

Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinden Mehmet Atmaca, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Mehmet Atmaca Elektronik'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Atmaca, “2022 yılında ihracatta önemli gelişmeler olacaktır. Pandemi bittiğinde de yabancı yatırımcının gelmesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Birçok ülkeye yaptığı ihracatla ülke ekonomisine önemli bir katkı sunan Mehmet Atmaca Elektronik'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca, ekonomik gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Dövizin son dönemde sabit kalmasıyla birlikte belirsizliklerin ortadan kalktığını ifade eden Atmaca, “Firmalar, fiyatları neye göre hesaplayacaklarını bilmiyorlardı. Ancak son birkaç aydır sabit gidiyor ve bu durum da piyasalara rahatlama getirdi. Bundan sonra daha istikrarlı bir fiyat politikası olacaktır. Bu çok iyi bir gelişme. En azından hammadde alırken aklımızda soru işaretleri kalmıyor” dedi. Elektrik ve doğalgazda artan fiyatların maliyetleri artırdığını da söyleyen Mehmet Atmaca, “Haliyle maliyetler arttı ama bunu fiyatlara yansıtmıyoruz. Biz kardan fedakarlık ediyoruz şu anda. Bu gelişmeler bütün dünyada mevcut. Avrupa'da elektrik ve doğalgaz fiyatları da arttı. Çok da moralimizi bozmuyoruz bu konuda. Yapacak bir şey yok” açıklamasını yaptı. Rusya ile Ukrayna'nın savaşın eşiğinde olması hakkında da konuşan Atmaca, “Bu durum herkesi çok kötü etkileyecektir. Biz böyle bir şeyi düşünmek bile istemiyoruz. Böyle bir durumda bu savaş birçok yere yayılacaktır” diye konuştu.

“İhracat konusunda avantajlıyız”

Dövizin sabit durumda kalmasının satışlara etki ettiğini ve her anlamda bir rahatlık oluşturduğunu söyleyen Atmaca, “Hem ihracat hem de iç pazarda, bu istikrar bizi rahatlattı. Kısa bir zaman dahi olsa önümüzü görebiliyoruz ve en azından ürün satabiliyoruz. Şu anda durum daha iyi” dedi. 2022 yılında Türkiye'nin ihracatta önemli bir gelişme kaydedeceğine inandığını da söyleyen Mehmet Atmaca, “Haliyle bizim işçilik maliyetlerimiz çok düştü. Asgari ücret bana göre yeterli değil. Vatandaş zor geçiniyor. Bu durumda bizim ihracatımız daha da artacaktır. 2022 Türkiye açısından ihracatta önemli bir sene olacaktır. Rakiplerimize göre daha avantajlıyız. Tabii ki bunu çok fazla istemem. İsteriz ki vatandaşın cebine daha çok para girsin. Ancak şartlar bu noktaya getirdi ve 2022 yılında ihracat daha da artacaktır” ifadelerini kullandı.

“Pandemiden sonra yabancı yatırımcı mutlaka gelecektir”

Türkiye'nin özellikle lojistik açıdan çok önemli bir noktada olduğunun altını çizen Mehmet Atmaca, “Kesinlikle Türkiye şu anda lojistik açıdan çok önemli bir noktada. Çok rahat sevkiyat yapabiliyoruz. Kara, deniz ve hava taşımacılığı açısından çok önemli bir noktadayız. Maliyetlerimiz de Uzak Doğu'ya göre daha makul. Avrupa bize çok yakın. Uzak Doğu'da maliyetler çok fazla. Şu anda Avrupa'ya Türkiye'den bir tırı 3-4 bin dolar arasında gönderebiliyorsunuz. Ama Uzak Doğu'dan geldiği zaman bu rakam 15 bin dolara kadar çıkıyor. Navlun fiyatları çok fazla. Türkiye çok avantajlı bu konuda. Ancak pandemiden dolayı firmalar da seyahatlerde kısıtlama olduğundan buraya gelemiyor. Yatırımcılar mutlaka gelecektir. İnanıyorum ki birçok üretici gelip fabrikalar kuracaktı. Biz de sabredip bekleyeceğiz. İnşallah bu hastalık biter ve hem ülkemiz hem de dünya için bir ferahlık olur. Benim de görüştüğüm yatırımcılar var. Ama seyahat edemiyorlar. Gelip yeri ve piyasayı görmeden, sizinle birebir görüşmeden bunu yapmıyorlar. Bu işler online şekilde olmuyor. Mutlaka dokunmak ve görmek lazım. Gelirlerse Türkiye'de çok daha fazla yatırım olacağını düşünüyorum. Uzak Doğu'daki taşımalar genelde gemiyle olduğu için en az 30 günde geliyor. Burada ise çok kısa sürede Avrupa'ya mal gönderebiliyorsunuz. 2-3 günde rahatlıkla bütün Avrupa'ya gönderebiliyorsunuz. Hatta Bulgaristan, Romanya gibi ülkelere aynı gün sevkiyat yapıyorsunuz. Mesafe kısa, potansiyelimiz yüksek, fiyat avantajı da var. Fiyatlarımız şu anda çok iyi. Avrupa'daki müşteriler bizim ürünlerimizi tercih ediyorlar, fiyatlar çok makul. Türkiye'nin ürettiği bütün ürünler kaliteli. Özellikle bizim mallarımızı tercih ediyorlar. Uzak Doğu'daki üretim gibi değil bizimki, gerçekten kaliteli ürünler ortaya çıkarıyoruz ülke olarak” diyerek devam etti.

“Elektrikli araç üreteceğiz”

Elektrikli araçlar konusunda önemli bir Ar-Ge çalışması yaptıklarını da söyleyen Mehmet Atmaca, “Petrol fiyatları hala artıyor. 95 dolara kadar çıktı. Hele ki Allah korusun, Rusya-Ukrayna savaşı çıkarsa, 120-130 doları da geçecektir. Bütün ülkelerde maliyetler sürekli artıyor. Haliyle birçok firma elektrikli araç, scooter, motor üretmeye başladı. Biz de bu konuyla ilgili Ar-Ge birimi oluşturduk. Şu anda elektrikli scooter ile başladık. Yakında elektrikli motor ve hatta mini bir araç üzerinde de çalışmamız var. Yabancı bir ortağımızla birlikte bunların üretimine başlamak istiyoruz. Scooter'ların seri üretimi başladı ama motor üretimini bu yıl sonunda başlatacağız. Elektrikli araç konusunda ise önümüzdeki sene seri üretime geçmek için bir düşüncemiz var” dedi.