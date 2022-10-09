Mehmet Büyükekşi: "Milli Takımımıza inanıyoruz ve güveniyoruz"

EURO 2024 kuralarını değerlendiren ve başarı için el ele vermek gerektiğinin altını çizen Mehmet Büyükekşi, "Birlik beraberlik içinde olursak Türk insanının başaramayacağı hiçbir şey yok. Türk milleti, tarihinden gelen büyük başarılara sahip bir millet. İnşallah bu gruptan alnımızın akıyla ilk ikiye girerek, Avrupa Şampiyonası'na katılacak 24 takımdan biri olmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Avrupa'nın en genç Milli Takımlarından birine sahibiz. Tıpkı Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olduğumuz gibi. Bunun avantajını kullanmak istiyoruz. Milli Takım, hepimizin takımı. Hem Milli Takımımızın hem de kulüplerimizin Avrupa'daki başarıları milletimizi heyecanlandırıyor, yurt dışındaki vatandaşlarımıza da güç ve moral veriyor. Gerek Türkiye'de, gerekse yurt dışındaki maçlarda o bölgedeki vatandaşlarımızın bizi desteklemelerini bekliyoruz. Bu destek bizim 12. gücümüz. Kulüplerimiz, antrenörlerimiz, medyamız el ele verirsek başarıyı yakalarız. Yapmamız gereken bu birlikteliği sağlamak. 2002'deki, 2008'deki başarıları inşallah tekrarlamak istiyoruz. Milli Takım'da oynayan oyuncuların da bu duygu ve düşüncelerle, Milli Takımımızı yücelteceklerine inanıyoruz" dedi.

"Avantajlı bir kura çektiğimizi düşünüyorum"

Başkan Büyükekşi, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakipler için de, "Allah'a çok şükür, daha avantajlı kura çektiğimizi düşünüyorum. Bu kuranın da neticesinde hedefe ulaşma konusunda bir adım önde olacağımızı düşünüyorum. Almanya'daki kura çekiminden özgüvenimiz daha yüksek olarak ayrılıyoruz. İnşallah sonu güzel olsun. Hedefimiz 24 takımın içinde olmak. Bunu da başaracak gücümüz var. Bu yolda oyuncularımızdan da büyük bir özveri ve motivasyonla mücadele edip başarı bekliyoruz. Milli Takımımıza güveniyorum." ifadelerini kullandı.

"Geçmişe değil, geleceğe bakmalıyız"

UEFA Uluslar Ligi'nde son 2 maçta alınan skorlarla ilgili sorular üzerine geçmişe değil, geleceğe bakmaları gerektiğini dile getiren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, şöyle devam etti: "Önemli olan bu sonuçlardan ders alıp bu krizlerden fırsat çıkarmak. Sonuçlar hepimizi çok üzdü. Ancak şikayet yok, çare üretmek var. Hedef hataları giderip, güzel sonuçlar için çözüm bulmak olmalı. Geçtiğimiz dönemde nasıl Norveç'i, Hollanda'yı, Fransa'yı yendiysek, bu başarımızın istikrarlı şekilde devam etmesi lazım. Türk futbolunun bana göre en büyük sıkıntısı sürdürülebilir başarı. Bunu sağlamalıyız. Türk milleti her şeyin en iyisini hak ediyor. Geçmişe bakmak yerine birlik olarak, ileride ne yapabileceğimizi düşünmeliyiz. Tüm yaş milli takımlarını nasıl başarılı hale getiririz, bu konuda çalışmalıyız. Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz, Almanya Ümit Milli Takımlarında çok önemli başarılar elde etti. Bu konuda onun tecrübelerinden daha da fazla faydalanmak istiyoruz."

"Ampute Milli Takımımıza maddi ve manevi her türlü desteği veriyoruz"

Son olarak bu akşam Ampute Milli Takımı'nın, Dünya Kupası'nda Angola ile yapacağı final maçını değerlendiren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Ampute Milli Takımımıza TFF maddi manevi destek veriyor. Dünya Kupası'nda 4 maçın dışındaki tüm maçlar Riva'da oynandı. İnşallah bugün final maçına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da gelecek, şeref verecek. Hedef Dünya Şampiyonu olmak. İnşallah bu başarıyı taçlandırırız diye düşünüyoruz. Allah yardımcımız olsun. Ampute Milli Takımımızın iki Avrupa Şampiyonluğu var. Eksik olan Dünya Şampiyonluğunu inşallah kazanırız" şeklinde konuştu.