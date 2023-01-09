Mehmet Büyükekşi: "Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e akademi zorunluluğu getireceğiz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF'nin de ana paydaşı olduğu 'WinterLeague Convention hosted by Antalyaspor'a (WL Convention) katıldı. Türkiye'ye uygun melez bir altyapı modeli oluşturmak istediklerini dile getiren Başkan Büyükekşi, "Futbol Akademisi projesiyle futbolumuzun gelişiminin önünü açmış olacağız" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, dünya futbolunun önde gelen isimlerini bir araya getiren, 50'den fazla spor profesyoneli konuşmacının, üç ana forum başlığı altında bilgi, deneyim ve güncel konuları 500'den fazla katılımcı ile paylaştığı WL Convention 2023'ün açılışında bir konuşma yaptı.

"Futbolun, ülke ve şehirlerin ekonomisine katkısı inanılmaz boyutlara ulaştı"

TFF Başkanı, ulusal ve uluslararası spor profesyonellerini bir araya getirerek büyük bir sinerji oluşturan etkinliğin ana paydaşı olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Dünyanın en popüler spor dalı şüphesiz ki futbol. Ve futbolu günümüzde, sadece bir spor olarak tanımlamak yeterli değil. Milyonlarca dolarlık yayın gelirleri, sponsorluk ve reklam anlaşmaları, maç günü gelirleri, futbolcu sözleşmeleri ve etkileşimde bulunduğu yan sektörler ile futbol, endüstriyel bir iş koluna dönüştü. Bu sayede futbolun, hem ülke ekonomisine hem de şehirlerin ekonomisine katkısı inanılmaz boyutlara ulaştı" ifadelerini kullandı.

"TÜİK ile yapacağımız işbirliği ile futbol turizmi için yol haritamızı oluşturacağız"

Ülkelerin artık turizm hedeflerini belirlerken futbol turizmine büyük bir ağırlık vermeye başladığını kaydeden Büyükekşi, "Bir futbol karşılaşmasını izlemek için yurt dışından ve yurt içinden gelen taraftarlar, basın mensupları; sadece ulaşım ve konaklama harcamaları yapmıyor. Aynı zamanda alışveriş yapıyor. Müzelerimizi, tarihi ve turistik yerlerimizi ziyaret ediyor. Türk mutfağının lezzetini tadıyor. İnsanımızın misafirperverliğini görüyor. Bu sayede futbol, ülkemizin tanıtımına da büyük katkılar sağlıyor. Ancak, biz bu verileri tam olarak göremiyoruz. Ülkemizde TÜİK; turizm verilerini spor, eğitim ve kültür başlığında açıklıyor. Her zaman söylediğimiz bir şey var; ölçmediğin şeyi yönetemezsin. Ölçmek için elimizde resmi bir veri yok. Kamp için, eğitim için Türkiye'ye gelen takımların Yaptıkları harcamaları görmek istiyoruz. Bunun için önümüzdeki dönemde TÜİK ile görüşerek spor ve futbol verilerinin ayrı sınıflandırılmasını talep edeceğiz. Elde edeceğimiz verilerle bu alanda yol haritamızı oluşturacağız" şeklinde konuştu.

"Antalya futbol turizminde dünyanın en önemli merkezlerinden bir tanesi"

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel yeridir' sözünü hatırlatarak devam eden Mehmet Büyükekşi, "Antalya; iklimi, denizi, kumu, güneşi, tarihi güzellikleri, lüks tesisleri ve ulaşım kolaylığı ile; dünyanın ve ülkemizin göz bebeği konumunda. Turizm için ölü sezon kabul edilen kış aylarında bile, elverişli iklimi ve tesisleriyle futbol turizminde dünyanın en önemli merkezlerinden bir tanesi. 90'lı yıllarda yurt içinden sadece 25 takım Antalya'da kamp yapıyordu. Bugün dünyanın dört bir köşesinden 1500'e yakın takım kamp yapabiliyor. Ayrıca; sahip olduğu FIFA standartlarındaki 200 futbol sahası ile 500 takımı aynı anda ağırlama kapasitesine ulaştı. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada yine birçok yabancı futbol kulübünün kamp adresi oldu. Bu takımlardan Napoli, Crystal Palace, Hull City, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor düzenlenen Winter League futbol turnuvalarında mücadele ettiler. Dostluk ortamında birbirleriyle yakın ilişkiler geliştirdiler. Hoşnut bir şekilde evlerine geri döndüler. Ne mutlu Antalya'ya, ne mutlu Türkiye'ye" diye konuştu.

"Antalya gibi futbol turizmi şehirlerimizin sayısını artırmamız gerek"

TFF olarak ülkemizde Antalya gibi futbol turizmi şehirlerinin sayısının artmasını istediklerinin altını çizen TFF Başkanı Büyükekşi, "Örneğin yaz aylarında takımlarımız, iklim koşulları nedeniyle Avrupa'da kamp yapmayı tercih ediyorlar. Halbuki yaz ayları için iklim olarak elverişli olan Karadeniz bölgesi yapılacak spor ve konaklama tesisleri ile yurt içinden ve yurt dışından gelen takımların kamp alanlarına dönüşebilir. Keza hali hazırda alt liglerde takımlarımızın kamp yaptığı Bolu, Erzurum, Afyon, Kayseri Erciyes, Erzurum ve Kapodokya'da mevcut tesislerin sayısı ve kalitesi artırılarak futbol turizmine kazandırılabilir. Yapılacak bu tesisler, futbolumuzun geleceği olan altyapılarımız için de kullanılarak, hem kulüplerimiz hem de milli takımlarımız için genç futbolcuların yetişmesine imkan sağlayabilir. Tüm bunlar için Bakanımızın liderliğinde TFF olarak, her türlü desteği ve katkıyı vermeye hazırız" cümlelerine yer verdi.

"Ülkemize uygun melez bir altyapı modeli oluşturmak istiyoruz"

TFF olarak altyapıya büyük önem verdiklerinin altını çizen Mehmet Büyükekşi, "Futbol Akademisi Projesini hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem ülkemizdeki kulüplerin hem de Avrupa'nın en önemli liglerinin takımlarının ve milli takımlarının altyapılarında yapacağımız incelemelerle ülkemize uygun melez bir altyapı modeli oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda önümüzdeki hafta Hollanda'ya gidiyoruz. Yurtiçinde ise incelemelere Süper Lig kulüplerimizle başladık. Kulüplerimizin tesislerini geziyor, altyapı çalışmaları hakkında bilgiler alıp, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Şu ana kadar Trabzonspor, Giresunspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Galatasaray, FTA Antalyaspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş futbol kulüplerini ziyaret ettik. Bugün öğleden sonra da yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Alanyaspor'a alt yapı ziyareti gerçekleştireceğiz. Önce altyapı antrenörü eğitimiyle başlayacağımız projemizde, gelecek sezon Süper Lig'e ondan sonraki sezon ise TFF 1. Lig'e akademi zorunluluğu getireceğiz" dedi.

"Futbol Akademisi projesiyle futbolumuzun gelişiminin önünü açmış olacağız"

Bazı kulüplerin tesis olarak çok iyi sevideyken bazı kulüplerimizin tesislerinin yeterli olmadığını kaydeden Büyükekşi, "Tüm kulüplerimizi tesis olarak birbirine yakın bir seviyeye getirmek istiyoruz. Yetenekli ve başarılı futbolcular yetiştirecek hale getirerek, kendi öz kaynaklarına eğilmelerini amaçlıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda; her yıl hem kulüplerimizin A takımlarına en az iki futbolcu kazandırmayı, hem de milli takımlara her yaş kategorisinde geniş futbolcu havuzu oluşturmayı sağlarsak futbolumuzun gelişiminin önünü açmış olacağız. Futbol Akademisi projesi ile yüksek paralar ödeyerek yapılan yabancı futbolcu transferine bağlı geçici başarılar yerine, kendi yetiştirdiği futbolcusu ile başarılar kazanan ve oyuncuları yüksek katma değer ile yurt dışına transfer ederek büyük ekonomik gelir sağlayan, sürdürülebilir bir futbol modeli oluşturmak istiyoruz. Diğer taraftan, Kulüplerimizin alt yapıya ayırmaları gereken finansman konusu da masamızda. Hem Bakanımızın hem de Hazine ve Maliye Bakanımızın kıymetli destekleri ile kulüplerimize alt yapı finansmanı konusunda ciddi kolaylıklar sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Stratejik plan çalışması tanıtım toplantımızın açılış törenini 13 Ocak'ta yapacağız"

TFF olarak temel görevlerinin başında futbol faaliyetleri için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yaparak başarılı sonuçlar alınmasını sağlamanın yer aldığını vurgulayan TFF Başkanı Büyükekşi, "Bu minvalde, 'The Game Plan' ile birlikte ortaya koyacağımız stratejik plan çalışması tanıtım toplantımızın açılış törenini 13 Ocak'ta Bakanımızın teşrifleriyle yapacağız. Futbol camiamızın tüm üyelerini "futbolun geleceğini birlikte yazmaya" davet ediyoruz. Hep birlikte ortaya çıkaracağımız kısa, orta ve uzun vadeli strateji planı ile ülkemizi futbol alanında en üst seviyelere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"Kadın futbolu için de bir hedef belirleyeceğiz"

TFF olarak göreve geldiklerinden bu yana en çok üzerine düştükleri konuların başında, kadın ve kız çocuklarının futbola kazandırılması olduğunu belirten Mehmet Büyükekşi, "FIFA'nın hedefi 2026 yılına kadar 60 milyon kadının ve kız çocuğunun futbol oynamasını sağlamak. UEFA'nın araştırmasına göre; Avrupa'da 144 milyon kadın taraftar var. 2033 yılında bu sayının 328 milyon olması bekleniyor. Türkiye'de 5-19 yaş arasında 11 milyon kız çocuğumuz var. Biraz önce açıkladığım strateji çalışmamızla birlikte hem kadınlarımız hem kız çocuklarımız için bir hedef belirleyeceğiz. Yine aynı şekilde; maçların fair play ruhuyla oynanmasını teşvik ederek stadyumlardaki kadın ve kız çocuklarımızın da sayısını artıracağız" dedi.

Hamit Altıntop ve TFF profesyonelleri konuşmacı olarak katıldı

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, FGD Teknik Koordinatörü Dr. Erden Or, FIFA Kokartlı eski hakem ve TFF Hakem Eğitmeni Cüneyt Çakır, eMilli Takım Teknik Direktörü Tolga Atalay ile eMilli Takım oyuncuları Emirhan Erdem ve Berk Turan'ın da konuşmacı olarak yer aldığı WL Convention 2023 organizasyonunu, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri; 1. Lig Kulüpleri Sorumlusu Talat Papatya, Bilgi İşlem, Yazılım, Tesisler ve Yatırımlar ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu Ramazan Üçdan, Murat Şahin, İbrahim Gökhan Kasapoğlu, Cengiz Erdem ve Habil Yazıcı da takip etti.