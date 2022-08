Mehmet Büyükekşi: "Tüm veriler, sistemimizin doğru yolda çalışmaya başladığını gösteriyor"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükeşki, MHK Ağustos Ayı Eğitim Semineri'nde yaptığı açıklamada, "Tüm veriler, sistemimizin doğru yolda çalışmaya başladığını gösteriyor" dedi.

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen MHK Ağustos Ayı Eğitim Semineri, TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Seminerin açılış törenine Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkan Vekilleri Murat Aksu, Yusuf Günay ve Yalçın Orhan, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen ve Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Danışmanı Hugh Dallas, MHK Üyeleri, Süper Lig Hakemleri ve Video Yardımcı Hakemleri katıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'de ilk iki haftanın değerlendirildiği seminerde yaptığı açılış konuşmasına 2022-23 futbol sezonunun Türk futbolunun tüm paydaşlarına hayırlı olmasını temenni ederek başlarken, "Tüm sporcularımıza ve hakemlerimize sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum. Bugün MHK başkanımız sayın Sabri Çelik ve UEFA hakem kurulu başkan yardımcısı aynı zamanda TFF'nin yeni MHK Danışmanı Hugh Dallas ile birlikte önemli bir seminerimizi geliştirmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz" dedi.

"Hugh Dallas büyük gurur duyduğumuz bir futbol adamı"

Futbol Federasyonu'nun yeni MHK Danışmanı Sayın Hugh Dallas'ın Bolu'da gerçekleştirilen ilk hakem eğitim seminerine rahatsızlığı nedeniyle uzaktan bağlantı ile katılmak zorunda kaldığını hatırlatan Mehmet Büyükekşi, "Bu vesileyle kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi.

TFF'nin yeni MHK Danışmanı ve eğitmeni Hugh Dallas'ın Bolu'da gerçekleştirilen ilk seminere rahatsızlığı nedeniyle uzaktan bağlantı ile katılmak zorunda kaldığını hatırlatan Büyükekşi, "Bugün aramızda kendisine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Hugh Dallas global futbol dünyasında önemli bir yeri olan ve danışmanımız olmasından da büyük gurur duyduğumuz bir futbol adamı" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü: "Birkaç cümle ile onu sizlere tanıtmak istiyorum. Hugh Dallas 1988 yılında o zamanki Kupa Galipleri Kupası'nda ilk uluslararası maçını yönetmiş, son derece önemli bir hakem eğitmeni. Sonrasında 1996 yılında ABD'de gerçekleştirilen 1996 Yaz Olimpiyatları'yla başlayarak 1998 ve 2002 Dünya Kupaları ve 2000 yılı Avrupa Şampiyonası gibi futbolun global anlamda en üst düzey seviyedeki organizasyonlarında başarıyla hakemlik yapmıştır. Kendisi faal futbol hakemliğini bıraktıktan sonra da UEFA Hakem Komitelerinde görev alarak Avrupa futbolunun en üst merciinde önemli roller üstlenmiştir. "2019 yılından bu yana da UEFA Hakem Komitesi Başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Ben İngilizce ona, "Welcome to are family Hugh" diye tekrar buradan, onun dilinden seslenmek istiyorum."

"Halihazırda çalışan bu sistem bugünden yarına hep daha iyi olacak"

Gerek adaylık döneminde gerekse göreve geldikleri ilk günden bu yana TFF olarak ana amaçlarından birinin Süper Lig marka değerini yukarıya taşımak, sahadaki futbolun ve Fair-Play'in konuşulduğu, izleyenlerin zevk aldığı bir futbol atmosferi oluşturmak için yola çıktıklarını belirterek, "Bunu gerçekleştirmek içinde futbolun en önemli unsurlarından biri hakemlerimizle ilgili düzenlemeleri iyileştirme ve geliştirme çalışmalarıyla işe başladık. Vaadimiz düzgün işleyen, akıllardaki soru işaretlerini kaldıracak, futbolseverlerin güvenini kazanacak, itiraz edenlerin bile itimat edecek bir sistem kurmaktı. Bunun içinde hakem hem kendi tecrübemiz hem de tüm paydaşlarımızın katkılarıyla kaliteli ve sürdürülebilir bir futbol standardı oluşturmak için kolları sıvadık. Halihazırda çalışan bu sistem bugünden yarına hep daha iyi olacak. Bu bir süreç ve hepimizin sabrına ihtiyaç var ama çok yakında bugün tartışma konusu olan birçok şey ölçülebilir, ispatlanabilir... Bugün yapılan veriler sayesinde ortadan kalkacak her şey çok açık, anlaşılır ve şeffaf olacak. Böylece hepimiz futbolun güzelliklerinin çok daha fazla hakem hatalarının da çok daha az konuşulduğu bir ortamı yakalamış olacağız" diye konuştu.

"Saha ve VAR hakemlerimizi birbirinden ayırdık"

Federasyon olarak yaptıkları en önemli iyileştirmelerden birinin VAR ile ilgili olduğunu kaydeden Büyükekşi, "Biliyorsunuz, dünyadaki en iyi altyapılarından birine sahip olduğumuz VAR, teknik olanaklarımızı da bu yıl daha da güçlendirdik. Saha ve VAR hakemlerimizi birbirinden ayırdık. Hakem VAR iletişimini uluslararası VAR protokolünde belirtildiği gibi asgari düzeye indirip sadece fayda odaklı diyaloğa dönüştürdük. Böylece minimum müdahale maksimum fayda diyebileceğimiz yapı tasarladık" ifadelerini kullandı.

"Dijital atama sistemimizi hayata geçirdik"

Kurmaya çalıştıkları yapının ligin ilk 2 haftasında yüksek bir verimlilik ile işlemesinin de doğru yolda olduklarının en güzel kanıtı olduğunun altını çizen TFF Başkanı Büyükekşi sözlerini söyle sürdürdü:

"Diğer yandan hakem atamalarını kişisel inisiyatiflerin tümüyle dışına çıkaran dijital atama sistemimizi hayata geçirdik. Ligin ilk haftasında bu yana tüm hakem atamalarımız sayısal gözlemci raporlarının sisteme girilmesine istinaden algoritmanın yaptığı değerlendirme neticesinde gerçekleştiriliyor. Hakem atamaları federasyonumuzda ya da MHK'da bulunan kişilerin inisiyatifleriyle değil, dijital sistem tarafından algoritmatik değerlendirmelere göre gerçekleşiyor. Altını çizmek istiyorum. Kişisel atama yapılmıyor, algoritmatik olarak yapılıyor bu atamalar. Bunu kamuoyu tarafından kesinlikle doğru olarak bilinmesini istiyoruz. 'Şu hakemi istiyoruz, yok bu hakemi istemiyoruz' şeklindeki çağrılar bizde kesinlikle karşılık bulmaz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bizim sistemimiz bunlara izin vermiyor. Sistemin tam istenilen düzeyde çalışması için mümkün olduğu kadar çok veriye ihtiyacımız var. Daha çok maç oynandıkça, daha fazla analiz mümkün olacak daha fazla elimizde big data dediğimiz veri olacak."

"Bu güzel sisteme biraz zaman tanımanızı ve güvenmenizi rica ediyorum"

Henüz ligde 2. haftanın geride kaldığını hatırlatan Mehmet Büyükekşi, "Bu güzel sisteme biraz zaman tanımanızı ve güvenmenizi sizlerden rica ediyorum. Futbolun geleceği için çok önemli bir adım atıyoruz. Herkesin desteğine ve sabrına ihtiyacımız var. Ayrıca sistemin gelişimine her açıdan desteklemek için İstanbul Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladık. Hakemlerimiz için kişilik değerlendirme ve yetenek geliştirme programlarını başlattık. Hakemlerimizin Bolu'da yapılan testlerinin sonuçlarını üniversite hocalarımız ile birlikte değerlendiriyoruz. Bu sonuçlar üzerinden hakemlerimizin performanslarını en üst düzeye çıkarmak için bireysel eğitimlere de hep beraber başlıyoruz. Hakemlerimizin bireysel gelişmelerine bu yolla katkı sağlarken bir yandan da yetenekleri dünyaca malum ve şu anda aramızda b ulunan Hugh Dallas gibi çok deneyimli isimlerle uzun soluklu işbirliklerini yapıyoruz. Tüm bunlarla birlikte Süper Lig hakem havuzumuzu genişletmek için de yeni bir çalışma başlattık. Buna göre 1. lig hakemlerimizden dijital hakem atama sisteminde uyguladığımız kriterlerimize uyan hakemleriz de önümüzdeki günlerde Süper Lig listemize dahil etmek istiyoruz" dedi.

"Hakemlerin karar kalitesini artırmak, hakemlerin değil, oyunun konuşulduğu bir futbol oluşturmak için bu çok yönlü çalışmaları yürütürken tüm kulüp başkanlarının, yöneticilerden, teknik direktörlerden ve futbolculardan hakemlerimizle ilgili açıklamalarında anlayış ve daha nazik bir eleştiri lisanı ve sabır rica ediyorum" diyen Büyükekşi, "Arkadaşlar sabır. Çünkü bu sürecin sonunda hepimiz el ele verirsek çok daha iyi bir futbol performansı birlikte yaşayacağız." şeklinde konuştu.

"Süper Lig'in marka değerini artırmalıyız"

Süper Lig'in marka değerini mutlaka artırmalarını gerektiğinin altını çizerek, "Bunun içinde oyunumuzun kalitesini yukarıya doğru taşımamız gerekiyor. Geçtiğimiz 2 haftanın performans değerlendirmesi biraz sonra sizlerle birlikte burada yapacağız. Ben hakemlerimize çok teşekkür ediyorum. Hakemlerin eğitim seminerinden başarılı çıkmasını istiyoruz. Biz sizlere güveniyoruz, sizler de bize güvenin. Hakemlerimizin bu konudaki performansı bizim açımızdan çok önemli" diye konuştu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 4. haftasından itibaren MHK Başkanvekili Murat Ilgaz ile MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas'ın, her hafta salı günü yayıncı kuruluşla belirlenen bir saatte haftanın hakem performanslarını görüntülü olarak değerlendireceklerini belirtti.

Seminerde ayrıca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz ve MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas, basın mensuplarına hakem performansı ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi