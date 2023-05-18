Mehmet Büyükekşi'den İstanbulspor'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, akademi ziyaretleri kapsamında İstanbulspor Kulübü Tesisleri'ne ziyarette bulundu. Başkan Büyükekşi, Türkiye'nin en genç nüfusa sahip ülkelerinden biri olduğunu belirterek, Türk akademi sisteminin 3-4 sene içinde meyvelerini vermeye başlayacağını söyledi. Büyükekşi, ayrıca yabancı kuralı ile ilgili olarak ise, "Yabancı kuralını devam ettirdik ve hiçbir şeyi değiştirmedik" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, akademi ziyaretleri kapsamında İstanbulspor Kulübü Tesisleri'ne ziyarette bulundu. Başkan Ekşi, burada İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile sohbet ederek, bilgi alışverişinde bulundu. Ziyarette Başkan Mehmet Büyükekşi'ye TFF İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Müslüm Özmen ile TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da eşlik etti.

Ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, "Bugün İstanbulspor tesislerini, değerli başkanımızla birlikte gezeceğiz. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum. Bizim gençlerle ilgili önemli düşüncelerimiz, planlarımız var. Akademi ziyareti de bununla ilgili. Ecmel başkanımız da burada çok güzel bir yapılanma gerçekleştirmiş. Büyükçekmece'de, şehrin önemli bir konumunda gerek A Takım için gerek akademi için önemli bir yatırım yapacaklarını söylediler. Önümüzdeki yıl sonuna kadar bu tesisleri daha da artıracaklar. Bütün Süper Lig kulüplerini tek tek ziyaret ediyoruz. Amacımız, Türkiye'de kulüplerin geleceğinin kendi öz kaynaklarından olması. Genç yeteneklerimizi doğru eğitmemiz lazım" diye konuştu.

"Türkiye, Avrupa'da en genç nüfusa sahip ülkelerden birisi"

Türkiye'nin Avrupa'da en genç nüfusa sahip ülkelerden biri olduğunu ifade eden Büyükekşi, "Yurt dışında, Avrupa'daki altyapılardan yetişen çok önemli yeteneklerimiz var. 10 Haziran'da İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali oynanacak. Bu finaldeki ekiplerden Inter'in en değerli isimlerden birisi olan Hakan Çalhanoğlu, milli takımımızın kaptanı. Almanya altyapısından yetişti. Kaptanımızı tebrik ediyoruz. Şampiyonlar Ligi finalinde daha önce Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop, Nuri Şahin, Arda Turan gibi isimler yer aldı. Hakan da 5. isim oldu. Feyenoord'da takım kaptanı Orkun Kökçü de Avrupa altyapısından yetişen bir isim. Şampiyon oldular. Türkiye'de şu anda Arda Güler çok gündemde. Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen önemli oyuncular var milli takımda, Merih Demiral gibi. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür gibi isimler altyapıdan yetişti. Ama maalesef bunlar bir elin parmakları kadar. Altınordu'dan Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi yetenekler var. Bu isimlerin sayısını yüzlerle ifade etmemiz lazım. Yetiştirdiğimiz oyuncular çok önemli birer değer. Bunları önce her takımın A kadrosuna gönderip, sonra da gerek yurt içine gerek yurt dışına satarak dünya çapında yıldızlar çıkarabiliriz. Hakan Çalhanoğlu'nun, Orkun Kökçü'nün, Enes Ünal'ın, Merih Demiral'ın, Arda Güler'in uluslararası piyasada çok büyük değerleri var. Bu işe çok önem vermemiz lazım. Türk futbolunun geleceği burada" şeklinde konuştu.

"Türk akademi sistemi inşallah 3-4 yıl içinde meyvesini vermeye başlayacak"

Tüm futbol kamuoyuna bir çağrıda bulunan Başkan Büyükekşi, "Ne olur bu akademi işine önem verelim. Ben önem veriyorum. Önceki gün Sivas'taydık. Sivas'ta ilkokullar arası 50 takımın katıldığı bir turnuva vardı. Biz de Double Pass ile anlaştık. Double Pass 6 yaşında başlatıyor. Biz de toplamda 220 hoca yetiştireceğiz. Double Pass'ın eğitiminin ardından bize bir müfredat hazırlanacak. Bütün kulüplerin akademilerde ortalama 250-300 lisanslı oyuncusu var. Belli bir süre sonra havuzumuza baktığımızda aynı eğitimden geçen 3-4 bin oyuncumuz olacak. Bu durum, milli takım için de önemli bir havuz olacak. Bunun yanında oynanan oyunun kalitesi de artacak. Türk akademi sistemi bundan sonra inşallah, 3-4 yıl içinde meyvesini vermeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

"Yabancı kuralını devam ettirdik ve hiçbir şeyi değiştirmedik"

Yabancı kuralı ilgili gelen soruya Mehmet Büyükekşi, "Yabancı kuralında yeni bir şey açıklamadık. Olan durumu aynen devam ettirdik ve hiçbir şeyi değiştirmedik. Bu sene Dünya Kupası'nda ve 6 Şubat'ta yaşanan depremden dolayı liglere ara verdik. Bazı takımlarımız ligden çekildi. Şu anda bizim 5 yıllık bir çalışmamız var, ‘O çalışmayı 1 sene daha erteleyelim, bu yılın sonuna kadar bütün detayları çalışalım ve bu şekilde devam edelim' dediler. Biz de uygun gördük. Kulüpler Birliği'nde son yaptığımız çalışmada bu açıklamayı uygun gördük. Geçen sene haziran ayının sonuna yaklaşıldığında harcama limiti, yabancı konusu ve yayın ihalesinde bir şey yapılmamıştı. Eksikler vardı. Biz şimdiden bu kararı alıp takımların önünü görmesini istedik" cevabını verdi.

Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Federasyon başkanımızın yaptığı ziyaretten dolayı çok memnunuz"

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu da ziyaretle ilgili olarak, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm gençliğe armağan olsun. Atatürk'ün bu söylemiyle iyi bir bayram geçmesini diliyoruz. Federasyon başkanımızın yaptığı ziyaretten dolayı çok memnunuz. Burada 40-50 dönüm kendi arazimiz var. Burayı biraz daha geliştirerek bütün altyapıları buraya almak istiyoruz. Federasyonumuzun biraz daha kararlı olması lazım. Bazen radikal kararlar almamız gerekecek. Önümüzde bir süre var ve çok gencimiz var, bu isimlerin futbola kazandırılması lazım" açıklamasında bulundu.

Mehmet Büyükekşi, daha sonra İstanbulspor altyapısında bulunan futbolcularla bir süre sohbet etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona eridi.