Mehmet Ekici 10 hafta sonra ilk 11'de

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, 10 hafta sonra Kasımpaşa karşılaşmasında kendine ilk 11'de görev buldu.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin evinde oynayacağı Kasımpaşa maçında Mehmet Ekici uzun zaman sonra ilk kez 11'de görev aldı. Mehmet Ekici yaşadığı sakatlıkların ardından son olarak Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor karşısında ilk 11 başlamış daha sonra 66. dakikada yerini Michael Frey'e bırakmıştı. Ekici, Kasımpaşa karşısında Teknik Direktör Erwin Koeman tarafından şans verilerek 10 hafta sonra ilk 11'e dönmüş oldu.