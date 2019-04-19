Mehmet Ekici'nin 3 maçlık men cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararları açıklanırken, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'ye verilen 3 maçlık men cezasının da onandığı belirtildi.

TFF Tahkim Kurulu Kararları açıklandı. Alınan kararlarda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından MKE Ankaragücü maçı sonrası Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye verilen 3 maçlık men cezasının ve 33 bin TL'lik para cezasının onandığı ifade edildi.

TFF Tahkim Kurulu kararları şu şekilde:

"Fenerbahçe Futbol ve futbolcusu Mehmet Ekici ile ilgili PFDK'nın 11.04.2019 tarihli E.2018-2019/844 K.2018-2019/1026 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Mehmet Ekici'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Yılport Samsun Spor Kulübü'nün PFDK'nın 11.04.2019 tarihli E.2018-2019/851 K.2018-2019/1038 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Samsun Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Edirne Spor Kulübü'nün futbolcusu Şahin Fırat ile ilgili AFDK'nın 11.04.2019 tarihli E.2018-2019/1611 K.2018-2019/2195 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Edirne Spor Kulübü'nün futbolcusu Şahin Fırat'ın ısınmakta iken; gole giden topa müdahale etmesi nedeniyle FDT'nin 36/5-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Çarşamba Spor Kulübü'nün futbolcusu Kaan Akar ile ilgili AFDK'nın 11.04.2019 tarihli E.2018-2019/1623 K.2018-2019/2163 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Çarşamba Spor Kulübü'nün futbolcusu Kaan Akar'ın hakeme eylemli sportmenliğe aykırı davranışta bulunması nedeniyle FDT'nin 36/5. maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine karar verilmiştir."