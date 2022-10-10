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Mehmet Erdem, Başakşehirli sevenleriyle buluştu

Başakşehir Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde pop müziğin sevilen ismi Mehmet Erdem’i ağırladı.

Başakşehir Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde pop müziğin sevilen ismi Mehmet Erdem'i ağırladı.


Başakşehir Belediyesi, kültür-sanat sezonu etkinliklerine doludizgin devam ediyor. Pop müziğin sevilen isimlerinden Mehmet Erdem, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezinde Başakşehirlilere keyifli bir akşam yaşattı.


Katılımın yoğun olduğu konserde Mehmet Erdem, dillerden düşmeyen “Acıyı Sevmek Olur Mu”, “Sensiz Ben Olamam” ve “Olur O Zaman” adlı şarkılarını Başakşehirliler için söyledi. Başakşehirli müzikseverler de sevilen sanatçıya bütün şarkılarında coşkuyla eşlik etti.

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